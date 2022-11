Bénin: un accident de la circulation fait un mort et des blessés à Tchaourou

La route a encore fait un mort ce lundi 21 Novembre 2022 à Tchaourou dans les départements des Collines. En dehors de la personne décédée, l’accident qui s’est produit dans le village de Badé a occasionné deux blessés.

Un accident de circulation s’est produit dans la soirée du lundi 21 Novembre à la hauteur du village Badé dans la Commune de Tchaourou. La victime de cet accident de la route est un jeune qui a quitté Tchaourou pour se rendre à Parakou. Mais à la hauteur du village Badé, il entre en collision avec un autre motocycliste qui a quitté le quartier Bakpérou de Parakou.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Senegal 0 2 Pays-Bas Fifa Coupe du Monde Angleterre 6 2 Iran Fifa Coupe du Monde Qatar 0 2 Equateur Fifa Coupe du Monde Argentine - - Arabie Saoudite Fifa Coupe du Monde Danemark - - Tunisie Fifa Coupe du Monde Mexique - - Pologne

La victime de cet accident de circulation roulait à vive allure sur sa moto et a mal négocié un dépassement avec un camion. En dépassant le camion, il s’est retrouvé nez à nez avec un autre motocycliste et le pire arriva. Il décéda sur le champ après le choc. L’autre motocycliste et son passager quant à eux ont été grièvement blessés et conduits en urgence aux soins par les sapeurs pompiers alertés par les témoins de l’accident.