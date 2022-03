Bénin – UAC: le Cous justifie la suspension du service « transport étudiant »

Depuis quelques jours les étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) ne bénéficient plus du service transport dont à la charge le Centre des œuvres universitaires et sociales D’abomey-Calavi (Cous-Ac). Joint par BENIN WEB TV, le Directeur adjoint de la structure, Léopold Vidjannagni Ganhoumedé, justifie l’arrêt du transport et annonce la reprise sous peu.

Le transport étudiant suspendu à l’UAC pour défaut de gasoil. Le Directeur adjoint du Cous-Ac confirme l’information et apporte des clarifications. Selon ses dires, il n’est pas juste de croire que le Centre des œuvres universitaires et sociales manque de moyens financiers pour s’approvisionner en gasoil. « Ce n’est pas qu’on manque de moyens. Les moyens, on en a, c’est la disponibilité du gasoil qui pose problème », a confié Léopold Ganhoumedé à BENIN WEB TV.

Le Directeur adjoint du Cous-Ac fait savoir que le besoin en gasoil pour faire fonctionner les bus par jour est énorme. Il faut donc en disposer en très grande quantité pour assurer le service sur le long. « Une petite quantité ne peut pas nous permettre de gérer pendant longtemps, et on ne peut pas faire fonctionner les bus de façon aléatoire », a-t-il expliqué.

« D’ici peu, la situation sera réglée »

Léopold Vidjannagni Ganhoumedé assure que le Cous-Ac reste très préoccupé par la situation, c’est pourquoi des dispositions sont en cours pour un retour rapide à la normale. « Nous sommes conscients de la souffrance de nos enfants, de nos jeunes frères. On est en train de courir dans tous les sens pour que d’ici peu, la situation soit rétablie », a-t-il assuré.

En attendant, les étudiants devront se tourner vers les bus, communément appelés « Tokpa-Tokpa » et les taxis-motos. Une option coûteuse pour ceux qui quittent très loin, mais elle est nécessaire pour ne pas manquer les cours.