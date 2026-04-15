Bénin : trois nouveaux députés installés à l’Assemblée nationale

L’ Assemblée nationale du Bénin a enregistré, ce mercredi 15 avril 2026 à l’ouverture de sa première session ordinaire, l’entrée de trois nouveaux députés à la 10ᵉ législature, en remplacement de parlementaires démissionnaires.

La première session ordinaire de l’année 2026 de l’Assemblée nationale du Bénin s’est ouverte ce mercredi 15 avril 2026. À cette occasion, plusieurs changements ont été enregistrés au sein de l’hémicycle avec l’installation officielle de trois nouveaux députés. Il s’agit de Idrissou Amadou, Mounifa Karim Tidjani et Issifou Boubacar, désormais membres de la 10ᵉ législature.

Ils occupent respectivement les sièges laissés vacants par Abdoulaye Bio Tchané, Shadiya Alimatou Assouma et Hermann Orou Takou, qui ont démissionné de leur mandat parlementaire. Cette mise en place intervient conformément aux dispositions légales régissant le remplacement des députés démissionnaires à l’Assemblée nationale.