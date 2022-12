Bénin – « Trimestre Animé 2022 »: plusieurs jeunes formés pour le cinéma d’animation

Ce samedi 17 décembre 2022, l’espace culturel « LA GRANDE PLACE » à Porto-Novo a servi de cadre pour la cérémonie de fin de formation de la Troisième édition de l’atelier d’initiation aux métiers du cinéma d’animation dénommé « Trimestre Animé ».

Ils sont au total 15 participants à recevoir leur attestation de fin de formation ce samedi 17 décembre 2022, après trois mois d’intenses formations sur la réalisation du cinéma d’animation. Organisé par l’Association des Cinéastes de l’Image animée du Bénin, le programme qui a débuté le 19 septembre dernier, à Porto-Novo, vise à tendre la main à des talents cachés du pays et à leur offrir une formation gratuite dans les métiers-passions du cinéma d’animation.

Dénommé le « Trimestre animé », la formation a été possible grâce au financement du Fonds Vivendi Create Joy et de la Fondation Conrad GBAGUIDI. En présence de parents, amis et invités spéciaux, les récipiendaires ont témoigné de la qualité de la formation et de la joie de se faire former au cinéma d’animation.

Des bénéficiaires très contents de l’aventure

« Ces trois mois de formation passés avec mes collègues ont été un moment de joie pour moi parce que j’ai pu exprimer ma passion. L’animation, un domaine qui m’a toujours passionné et je remercie infiniment l’ACIAB [Association des Cinéastes de l’Image Animée du Bénin, ndlr] et ses partenaires de m’avoir offert cette opportunité. » a déclaré Ifè Allassade, bénéficiaire du programme d’initiation aux métiers du cinéma d’animation dénommé « Trimestre Animé ».

« Ce programme [Trimestre Animé, ndlr] , m’a permis déjà d’exprimer ma passion, mon amour pour le dessin. Je remercie [Association des Cinéastes de l’Image Animée du Bénin] et tous ses partenaires pour m’avoir permis de vivre cette aventure qui, franchement, m’a permis de m’épanouir, de connaître de nouvelles personnes, de tisser des liens et beaucoup d’autres choses. » a fait savoir Donald Chogourou, autre bénéficiaire du programme.

A la découverte de la ville de Porto-Novo en BD

Au cours de cette cérémonie, le public a eu droit à une projection sur les réalisations des stagiaires. Il s’agit, entre autre, de « Totché », un dessin animé à travers lequel « Tobi », le personnage principal, fait la découverte de la ville de Porto-Novo. Ceci à travers son histoire, ses sites touristiques ainsi que ses spécialités culinaires.

« L’Association des Cinéastes de l’Image Animée du Bénin voudrait que ces films puissent être dans le programme scolaire. Et ça aussi, c’est un défi, un défi qui est énorme. Quand le président de la République dit « Je vais révéler le Bénin », il ne sait pas que derrière, il y a de vrais révélateurs que vous êtes qui vont l’aider à réussir son programme. » a déclaré M. Conrad Gbaguidi.

Pour le président de l’association pour le développement de la commune de Savalou (ADCS), ces stagiaires devront encore travailler pour faire découvrir leurs talents au delà des limites actuelles. Selon lui, c’est uniquement par ce moyen que les autorités en charge de l’éducation découvriront ces trésors pour les intégrer dans le programme scolaire. « Nous devons travailler à intégrer ce qui va créer l’appétence pour le programme scolaire. Et avec ça, on va convaincre. » a-t-il conclu.