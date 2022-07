Bénin : Tiens lance le 2è semestre de ses activités tout feu tout flamme après un bilan élogieux

[Plubli-Reportage] Le conglomérat multinational chinois et société de marketing Tiens a lancé ce mardi 19 juillet, le 2ème semestre de ses activités. Dirigée de main de maitre par Evrard Edou SOSSOUKPE, Expert Consultant Afrique, Fondateur de l’entreprise TIENS DS-COM et Directeur 5 étoiles de la multinationale chinoise TIENS, la cérémonie de lancement officiel s’est déroulée dans la soirée de ce mardi à True Palace de Godomey.

Après un premier semestre exceptionnel, plusieurs centaines de personnes toutes générations confondues, membres de la multinationale chinoise TIENS ont répondu présent à l’appel de leur président. Une rencontre remplie d’émotion et d’effervescence qui a non seulement servi de rampe pour le bilan des six derniers mois de l’année 2022, mais aussi au lancement des activités du deuxième semestre qui vient d’être entamé.

200 véhicules haut de gamme gagnés au premier semestre

Pour le directeur 5 étoiles et membre du haut conseil d’administration de la multinationale TIENS, 2022 est une année assez spéciale pour les milliers de membres africains de la multinationale en raison des nombreuses promotions qui ont marqué cette année. « Pour le compte de Destination Succès, nous avons fait gagner en dehors de l’entretien de la santé, en dehors des revenus mensuels énormes, plus de 200 voitures de hautes gamme à nos membres ». Un exploit historique qui n’est pas passé inaperçu aux yeux du président fondateur chinois Li Jinyuan.

En effet, fort de ce bilan hors pair, l’homme le plus influent de l’Asie pacifique a adressé particulièrement ses félicitations à tous les membres africains notamment ceux du Bénin qui n’ont ménagé aucun effort pour placer le continent africain sur l’orbite du succès.

Une révolution totale pour le deuxième semestre

Le second semestre de Tiens Destination succès s’annonce plus palpitant avec de nouveaux avantages. En effet, pour faire la part belle à tous les membres africains qui ne cessent de se battre pour hisser leur contient au sommet, le conseil d’administration de la multinationale en plus des lots du premier semestre a décidé de mettre la cerise sur le gâteau. « Pour le second semestre, Tiens veut nous faire voyager à Dubaï pour un séjour plaisant et d’affaire pour tous les membres nouveaux comme anciens », a annoncé le Fondateur de l’entreprise TIENS DS-COM.

Ce système Destination Tiens succès qui existe déjà depuis plus de 10 ans et présent dans une dizaine de pays est ouvert à tous ceux qui ont l’ambition de réussir et d’améliorer leur niveau de vie. « C’est un peu comme le miracle, de la magie qui s’opère en Afrique. C’est la solution dont tout le monde a besoin. C’est la solution pour les vieux, les jeunes, pour les retraités, pour les étudiants« , a indiqué le fondateur de l’entreprise TIENS DS-COM.

Tiens lance le 2è semestre de ses activités tout feu tout flammes

Un tableau d’honneur historique

Pour ce second semestre, les membres tous statuts confondus, n’auront plus à fournir les efforts habituels avant de gagner d’énormes revenus mensuels, le voyage sur Dubaï et même la voiture Range Rover.

Pour Elysée Goudjo, coach international de Tiens Ds-com qui a reçu déjà sa range-rover, 2022 est une année exceptionnelle non seulement pour celui qui sait faire la lecture des bonnes opportunités mais aussi pour celui qui tombe sur celui qui sait faire la lecture. « Le système qui vient aujourd’hui donne encore plus de la force aux gens de continuer dans cette dynamique de Tiens Ds-com. J’ai eu ma rover mais ce n’est pas encore fini parce que je viens encore d’entendre que nous pouvons gagner dans les six derniers mois de l’année la range rover », a-t-il révélé.

A noter que plusieurs membres ont été récompensés avec des bonus par le président Evrard Edou SOSSOUKPE, Expert Consultant Afrique, Fondateur de l’entreprise TIENS DS-COM et Directeur 5 étoiles de la multinationale chinoise TIENS.

