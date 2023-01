Bénin – Supposée adhésion des amis de Moïse Kérékou  au parti LD : le démenti de l’ex  ambassadeur

Le colistier de Joël Aïvo à la dernière élection présidentielle, l’ambassadeur Moïse Kérékou a démenti la rumeur faisant état d’une adhésion collective de ses amis au parti « Les Démocrates ».

Dans une publication sur les réseaux sociaux, Moîse Kérékou dénonce le groupuscule hétéroclite d’arrivistes prétendant émaner du cercle de ses amis et qui a fait son adhésion le jeudi dernier tambour battant au Parti Les Démocrates en faisant usage de son nom.

« Il faut d’entrée de jeu faire la différence entre CNS-MK (Comité National de Soutien à la candidature de Moïse KEREKOU en 2021) dirigé par Gervais CODO, un homme exemplaire et le CNS qui est un mouvement existant bien avant les présidentielles de 2021 », a clarifié l’ex ambassadeur.

A le croire, les membres du groupuscule qui a associé son nom à l’adhésion au parti Les Démocrates, sont tous inconnus de sa personne en dehors d’un seul visage qui s’est très tôt désolidarisé pour des raisons incongrues, après l’invalidation du duo Aïvo-Kérékou, faute de parrainage.

« Tout le reste, franchement, inconnu au bataillon. Je note aussi l’absence du Président du Comité, du Secrétaire Générale et de son Adjoint ainsi que des responsables au niveau national avec lesquels j’étais en contact comme interface. Les LD ont été bel et bien bernés par des politiques, à moins que ce ne soit un montage orchestré à dessein », a souligné Moïse Kérékou.

« D’où sort donc ce ramassis d’opportunistes en pleine campagne des législatives ? On pouvait les comprendre, s’ils s’en étaient tout simplement arrêtés au CNS. Hélas, trois fois hélas, dans l’obscure officine de leur intellect débridé ils ont su semer la confusion en créant en plus du jour au lendemain, un mouvement dénommé qui je ne sais sors d’où », a insisté l’ancien ambassadeur qui persiste et signe que ce mouvement n’existe pas dans ses archives.

Pour Moïse Kérékou, les clarifications sont nécessaires afin de tenir l’opinion publique nationale et internationale à témoin, qu’il n’est mêlé ni de près, encore moins de loin, étant absent du territoire, à cette initiative nauséabonde faisant usage allègrement de son nom qu’on essaye de raccorder à nouveau au Parti Les Démocrates qu’il a quitté il y’a de cela un an, en décembre 2021.