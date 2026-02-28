Bénin: sous pression parentale pour faible moyenne, une élève se donne la mort à Zinvié

Le décès d’une élève de 18 ans, survenu dans la matinée du 25 février 2026 à Zinvié, dans la commune d’Abomey-Calavi, a profondément bouleversé la communauté.

La jeune fille en classe de seconde au Collège d’Enseignement Général de Zinvié, a été retrouvée sans vie à son domicile, selon des informations concordantes de sources policières et familiales.

Les faits se seraient produits aux alentours de 6 heures du matin. Alertées, les autorités compétentes ont aussitôt ouvert une enquête afin d’établir les circonstances exactes du décès.

D’après des témoignages recueillis auprès de proches et de riverains, la victime traversait une période de grandes difficultés scolaires. Ses résultats, jugés insuffisants ces dernières semaines, auraient alimenté des tensions au sein du foyer.

Des sources locales évoquent un environnement familial devenu pesant, marqué par des reproches répétés liés à ses performances académiques.

Selon des témoignages relayés par la presse locale, un proche de la famille décrit un « climat électrique », où la pression autour des notes aurait fortement affecté la jeune élève.

La disparition de l’élève a provoqué une vive émotion parmi ses camarades et au sein de l’établissement, plongés dans la stupeur et la tristesse. Ce drame remet en lumière les enjeux de l’accompagnement scolaire et psychologique des adolescents en difficulté, ainsi que la nécessité d’un dialogue apaisé entre l’école, les familles et les élèves.