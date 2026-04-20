Bénin : Sonimex renforce sa position en rachetant les parts de BOAD dans BOA Bénin et Niger

Ce désengagement a été consolidé par la cession de 2,34 % des parts de BOA Bénin et de 6,88 % de celles de BOA Niger. Cette opération s’inscrit dans un cadre de recentrage des activités de la BOAD, dont le siège se trouve à Lomé, au Togo. Ce mouvement intervient à un moment où BOA Bénin affiche des performances en hausse, avec un bénéfice en augmentation de 2,3 %, atteignant 20,1 milliards FCFA.

Sonimex, acteur majeur dans la production et la commercialisation de matériaux de construction, renforce ainsi sa présence dans le secteur bancaire béninois. Ce renforcement témoigne d’une dynamique accrue en faveur du capital privé local au sein des principales institutions financières du pays. Ce glissement vers une importante participation privée souligne les mutations en cours dans le paysage économique au Bénin.

En s’associant plus étroitement aux activités de BOA, Sonimex ambitionne de solidifier sa position dans un marché bancaire en plein essor, tout en contribuant au développement du secteur financier local.