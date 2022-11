Bénin: signature d’un accord de partenariat entre Moov Money et NSIA Gbodjêkwê 

Moov Africa Bénin et NSIA Assurance Vie se sont donnés la main pour digitaliser le paiement des primes de micro assurance Gbodjêkwê. L’accord de partenariat a été signé le mardi 22 novembre 2022.

Dans sa vision de redynamiser l’économie béninoise, NSIA Assurance Vie et Moov Money S.A ont décidé de commun accord de faciliter l’accès des primes de micro assurance Gbodjêkwê.

A travers ce partenariat entre Moov Africa Bénin et NSIA Gbodjêkwê, le souscripteur peut épargner en toute sécurité via l’application MyNSIA Vie ou taper 60111# et payer par Moov Money.

En effet, NSIA Gbodjêkwê assure une retraite paisible et bien d’autres avantages à la population qui y souscrit. En cas de décès d’un parent biologique, NSIA vie Assurances vous verse une somme de 100.000 FCFA non remboursable.

Le souscripteur bénéficie également tout au long de la souscription, d’une épargne à un taux de 3,5% dont il peut en disposer à tout moment après une année d’épargne.