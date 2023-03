Bénin: Sessimè et Nikanor en brouille ? La chanteuse répond à la polémique

Depuis la sortie de son single intitulé « Amour » lancé en marge de la célébration de la Saint-Valentin, la chanteuse Sessimè est soupçonnée par ses fans d’être en brouille avec Nikanor.

Le titre « Amour » de Sessimè fait carton sur les réseaux sociaux avec à la clé des challenges des internautes. Mais les paroles de cette chanson interpellent les fans qui s’interrogent sur la relation de leur artiste avec le chanteur Nikanor.

Alors que la polémique bat son plein sur les réseaux sociaux, Sessimè a publié, dimanche dernier, un extrait de la chanson qui illustre les polémiques. « Depuis quelques semaines, on ne se parle plus, on s’ignore, à la maison, je ne te reconnais plus. Tu n’es plus le même, tu as beaucoup changé, et je sens que notre couple est en danger. (…) Je veux qu’on s’aime comme on s’aimait avant. », a chanté Sessimè dans un extrait publié sur sa page Facebook.

Ce n’est qu’une chanson…

Mais la chanson relance les rumeurs selon lesquelles, le couple Sessimè et Nikanor serait en difficulté. « Il a changé hein, ah bon ! Mais il faut me signaler ça, je vais le daba (recadrer Ndlr) pour toi. Je suis déjà trop énervé, on ne blague pas avec ma sœur. Je suis là pour te défendre », a écrit Habib Ahandéssi, sociologue et jeune acteur politique se basant sur les paroles de l’extrait publié.

Très vite, la chanteuse Sessimè s’est précitée en commentaire pour mettre les choses au clair. Comme clarifié lors de son passage sur l’émission K’Fé week-end, la Fana Fana Lady précise que cette chanson n’est en aucun cas liée à sa vie amoureuse. « Dèdè ounfo or (doucement grand-frère Ndlr) … C’est seulement une chanson, ohhh », a-t-elle répondu à Habib Ahandéssi.

Cette clarification devrait mettre fin aux polémiques sur la relation entre les deux célébrités qui ont confirmé en décembre 2023 leur relation amoureuse. Il n’y a pas de l’eau dans le gaz de la relation entre Sessimè et Nikanor. Les deux artistes béninois filent le parfait amour contrairement aux rumeurs qui secouent la toile depuis le 14 février 2023.