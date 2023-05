Bénin-Sénégal: un Lion d’Aliou Cissé forfait face aux Guépards

Le sélectionneur Aliou Cissé sera privé de son attaquant Boulaye Dia, out pour le reste de la saison, alors que le Sénégal affronte le Bénin en juin prochain en éliminatoire de la CAN 2023.

C’est sans doute une mauvaise nouvelle pour Aliou Cissé alors que les Lions de la Téranga ont deux rendez-vous importants en juin prochain lors de la trêve internationale. La sélection sénégalaise va en effet affronter le Bénin le 17 juin à Cotonou lors de la cinquième journée des qualifications pour la CAN 2023, et le Brésil en amical, trois jours plus tard au stade Jose Alvalade de Lisbonne au Portugal.

Des rencontres non moins importantes pour les champions d’Afriques en titre, déjà qualifiés pour la Coupe d’Afrique et assurés de finir premiers de la poule L, qui chercheront sans doute à réaliser un sans faute dans cette campagne, et peut-être aussi infliger aux Auriverdes leur deuxième défaite africaine de l’année après le Maroc (2-1).

Deux chocs de prestige pour lesquels le sélectionneur sénégalais ne pourra pas compter sur les services de Boulaye Dia. Le natif d’Oyonnax est forfait pour ces deux matchs en raison d’une blessure au genou contractée avec le club de l’US Salernitana 1919 en Serie A italienne.

« L’US Salernitana 1919 annonce que l’opération de méniscectomie médiale du genou gauche que Boulaye Dia a subie ce matin à la clinique « Jean Mermoz » à Lyon a parfaitement réussi. La chirurgie a été pratiquée par le Dr. Bertrand Cottet-Sonnery en présence du médecin de l’équipe grenade Dr Italo Leo. L’athlète se reposera quelques jours avant de commencer le protocole de rééducation qui durera environ quatre semaines » informe le communiqué du club italien partagé cette nuit.

Avec 16 buts inscrits et 6 passes décisives en 33 matchs disputés en Serie A, Boulaye Dia boucle une excellente saison avec Salernitana qu’il a rejoint en prêt en aout passé en provenance de Villarreal. D’ailleurs, le club italien compte bien lever l’option d’achat a fait savoir le président du club.

