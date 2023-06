Bénin-Sénégal: première séance d’entrainement des Lions (vidéo)

-Publicité-

Les Lions de la Téranga ont effectué jeudi leur première séance d’entrainement à Dakar. Ceci, dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023 face au Bénin.

Le Sénégal a entamé jeudi les préparatifs des rencontres de la trêve internationale de juin. Les Lions de la Téranga affronteront le Bénin, le 17 juin prochain à Cotonou pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023, et le Brésil, trois jours plus tard au Portugal (20 juin).

Sous la supervision du sélectionneur national, Aliou Cissé, les Sénégalais ont effectué leur première séance d’entrainement au terrain annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. 19 des 26 convoqués dont Sadio Mané, étaient présents à ce premier round d’une semaine d’entrainement intense.

