Bénin-Sénégal: Moussa Niakhaté quitte la tanière des Lions de la Téranga

En rassemblement avec les Lions de la Téranga en vue des matchs face au Bénin et contre le Brésil en mi-juin prochain, Moussa Niakhaté a rejoint ce lundi son club de Nottingham en Angleterre pour des raisons administratives, a annoncé la Fédération sénégalaise de football.

Ce n’est pas un forfait. Moussa Niakhaté va bel et bien disputer la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023 face au Bénin, le 17 juin prochain. Et la rencontre de gala face au Brésil, trois jours plus tard au Portugal. Mais le joueur de Nottingham Forest ne suivra pas le reste des entrainements des Lions de la Téranga, en rassemblement à Dakar, dans le cadre des préparatifs de cette double confrontation.

Le défenseur central a quitté le camp des Lions ce lundi pour l’Angleterre, dans son club pour des raisons administratives, a annoncé la Fédération sénégalaise de football (FSF). Il rejoindra directement les siens à Cotonou, le 15 juin, pour le match contre les Guépards qui débutera 48 heures plus tard au stade Général Mathieu Kérékou.

✅ Moussa Niakhate🦁🇸🇳 à l'entrainement du jour avec les lions. pic.twitter.com/fLjwlCCMJm — Footsen (@footsen221) June 9, 2023

Aliou Cissé attend encore 3 joueurs

23 des 26 joueurs convoqués par le sélectionneur national Aliou Cissé ont déjà rallié la capitale sénégalaise. Le reste du groupe est attendu dans les prochains jours. Il s’agit d’Alfred Gomis (Côme 1907), Gana Gueye (Everton) et Iliman Ndiaye (Sheffield United), pas encore libérés par leur club respectif. Aliou Cissé s’est d’ailleurs récemment prononcé sur les cas de ces joueurs.

« Souvent nos garçons ont des obligations personnelles. Je peux parler d’Alfred Gomis qui arrivera en retard, qui doit se marier… ou Gana Gueye qui m’a fait part de problèmes personnels à régler et souhaite rester en famille. Iliman Ndiaye aussi viendra 2 ou 3 jours après parce que sa femme je pense doit accoucher». En attendant, les entraînements se poursuivent à huis clos en raison du contexte sécuritaire tendu.

