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Bénin: saisie record de plus de 5 500 téléphones portables à la frontière de Hillacondji

La Douane béninoise vient de marquer un grand coup dans sa lutte contre la fraude transfrontalière.

Edouard Djogbénou
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Bénin: saisie record de plus de 5 500 téléphones portables à la frontière de Hillacondji
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Le dimanche 12 juillet 2026, une opération d’envergure menée à la frontière sud-ouest du pays a permis d’intercepter une importante cargaison de téléphones introduits frauduleusement sur le territoire national.

​Les agents de la Brigade des Douanes de Hillacondji, placés sous le commandement du Capitaine Fortuné Allagbé, ont réussi à bloquer la cargaison avant qu’elle ne soit dispersée dans les circuits de distribution illicites. Au total, ce sont 5 574 téléphones portables Android de contrebande qui ont été saisis.

​Cette opération est le résultat direct d’un travail minutieux de renseignement et de surveillance active mené par les équipes douanières sur le terrain.

​Préservation de l’économie et tolérance zéro

​Cette saisie d’envergure s’inscrit dans la stratégie globale de lutte contre la fraude impulsée par le Directeur général des Douanes, le Colonel Raouf Malèhossou Aboudou. Elle met en lumière l’intensification des contrôles aux frontières et le ciblage renforcé des réseaux criminels.

​En neutralisant ce trafic, l’administration douanière vise plusieurs objectifs clés :

  • Protéger les recettes de l’État face au manque à gagner fiscal.
  • Garantir une concurrence loyale pour les opérateurs économiques qui respectent les réglementations en vigueur.
  • Sécuriser les emplois liés au secteur du commerce formel au Bénin.

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