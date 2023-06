Bénin: Rudy Gestede met un terme à sa carrière

Ancien international béninois et ex-attaquant du FC Metz et d’Aston Villa, Rudy Gestede a officiellement pris sa retraite sportive, à 34 ans, après 15 ans de carrière, a annoncé le joueur dans un communiqué sur ses réseaux sociaux.

Rudy Gestede raccroche définitivement les crampons. L’ancien attaquant béninois a pris sa retraite sportive après 15 ans de carrière. L’annonce a été faite par le joueur de 34 ans dans un communiqué sur ses réseaux sociaux. « Après 15 ans de football, j’ai décidé de prendre ma retraite. J’ai toujours été attentif à ce qui se passe dans les coulisses des clubs et j’avais l’intention d’en faire partie une fois que mon temps sur le terrain serait terminé« , a écrit Rudy sur son compte Linkedin.

Rudy Gestede prend donc congé des terrains, mais ne compte pas s’éloigner du football pour autant. Le natif d’Essey-lès-Nancy a déjà tracé la voie à suivre sous sa nouvelle casquette de retraité. « Je vais maintenant commencer le cours de directeur général d’organisations sportives en juillet prochain. Cela me permettra d’approfondir ma compréhension de l’industrie et de développer mes compétences, me préparant ainsi à un rôle de leader dans un club de football« , a-t-il conclu.

L’attaquant béninois s’est fait connaître au FC Metz, son club formateur, et a fait ses débuts en Ligue 1 sous les ordres de Francis De Taddeo. Passant par la France, l’Angleterre, l’Australie, la Grèce et l’Iran, Rudy Gestede a disputé 363 matchs en club pour 86 buts. En équipe nationale, l’ancien joueur de Middlesbrough a marqué 3 buts en 11 sélections, dont 2 face à l’Algérie et un face au Maroc. Arrivé en équipe nationale béninoise en 2013, il a pris sa retraite internationale quatre ans plus tard pour des raisons personnelles.

