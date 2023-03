Bénin: Robert Dossou et Théodore Holo honorés par la cour constitutionnelle

Les anciens présidents de la cour constitutionnelle, Robert Dossou et Théodore Holo ont été honorés mardi 14 Mars 2023 par les conseillers de la sixième législature.

Le président de la Cour constitutionnelle sixième mandature, Amouda Razaki Issifou et ses collègues ont rendu un hommage mérité au bâtonnier Robert Dossou et au professeur Théodore Holo qui ont été respectivement présidents de l’institution lors des quatrième et cinquième mandature. La cérémonie d’hommage a eu lieu le mardi 14 Mars 2023 à la salle d’audience Mgr Isidore de Souza sise dans l’enceinte des locaux de l’institution.

A l’occasion, deux études à titre honorifique, ont été remises aux Professeurs Robert Dossou et Théodore Holo, respectueusement Président de la Cour, 4ème et 5ème mandature. La cérémonie d’hommages a eu lieu en présence de la première Présidente de l’institution, Elisabeth Pognon et de nombreux autres anciens membres.

L’initiative a été prise sous l’ancien président, le professeur Joseph Djogbénou. en effet, c’est par un communiqué en date du 27 Juin 2022 et signé par son secrétariat général, que la cour constitutionnelle, sixième mandature a annoncé sa décision d’honorer les mandatures Dossou et Holo.

Selon le document qui porte la signature de Gilles Badet, secrétaire général de la haute juridiction, la 4ème mandature présidée par le bâtonnier Robert Dossou sera honorée à travers le thème : « La jurisprudence de la Cour constitutionnelle : la régulation ».

La mandature présidée par le professeur Théodore Holo sera quant à elle honorée via le thème : « La jurisprudence de la cour constitutionnelle béninoise : le citoyen ».

Les études en hommage à ces mandatures seront remises, précise le communiqué de la cour constitutionnelle, le lundi 12 décembre 2022 au siège de la Haute juridiction à Cotonou.

Ces études en hommage aux deux dernières mandatures sont initiées dans le cadre d’un double anniversaire à savoir:

La commémoration du 74è anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 Décembre 1948,

La 32ème année de la constitution béninoise du 11 Décembre 1990.

Mais la cérémonie prévue pour le mois de Décembre n’a plus eu lieu avec la démission du professeur Joseph Djogbénou. Son successeur Amouda Razaki Issifou a finalement tenu le pari ce mardi.

“Chers aînés, cet hommage vous est respectivement dû, eu égard à votre part active dans l’enracinement et l’édification de l’Etat de droit par la justice constitutionnelle au Bénin. Il en fut ainsi tant en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux et des libertés publiques, la régulation de l’activité des pouvoirs publics qu’en ce qui touche à la question électorale, bref, dans tout le domaine de compétence dévolu à la haute Juridiction“, a indiqué l’actuel président de la cour constitutionnelle.