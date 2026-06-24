Bénin: reprise annoncée vendredi prochain de l’affaire Dangnivo

L’un des dossiers judiciaires les plus sensibles et emblématiques de l’histoire récente du Bénin refait surface. Quinze ans après le début de cette affaire d’État, le procès lié à la disparition mystérieuse de Pierre Urbain Dangnivo s’apprête à connaître un nouveau tournant majeur.

Selon des sources proches du dossier, les débats doivent reprendre le vendredi 26 juin 2026 devant le Tribunal de première instance de de Cotonou.

​Pour rappel, Pierre Urbain Dangnivo, alors cadre émérite du ministère de l’Économie et des Finances, syndicaliste engagé et figure de l’opposition, s’est volatilisé le 17 août 2010 dans des conditions particulièrement opaques. Sa disparition avait provoqué à l’époque une onde de choc nationale, déclenchant des vagues de protestations et des grèves perlées au sein de l’administration publique.

Face aux accusations d’enlèvement politique portées par les syndicats et l’opposition, l’enquête officielle avait conduit à la découverte d’un corps enterré au domicile d’un suspect à Womey, une dépouille dont l’authenticité a toujours été vigoureusement contestée par la famille du défunt.

​Les zones d’ombre au cœur des prochaines audiences

​Le procès, relancé en mars 2025 après de multiples interruptions et des suppléments d’information, met en cause le principal accusé, Codjo Cossi Alofa, et son complice présumé, Amoussou Donatien. Les précédentes comparutions avaient ravivé les tensions, le principal suspect étant revenu sur ses aveux initiaux en évoquant des pressions politiques et des manipulations de haut niveau.

​La reprise des audiences ce vendredi suscite une attention médiatique et citoyenne de premier ordre. Les avocats et les observateurs attendent notamment que la lumière soit faite sur les résultats des expertises et les déclarations croisées impliquant de hautes personnalités de l’époque. La reprise des débats s’annonce décisive pour la manifestation de la vérité dans ce dossier hautement inflammable, où le droit tente de s’imposer face aux mystères de la raison d’État.