Bénin: rencontre glaciale entre Nicéphore Soglo et Lionel Zinsou à la Présidence (vidéo)

Ce samedi 19 février 2022, l’ancien président de la République Nicéphore Dieudonné Soglo et l’ex-premier ministre Lionel Zinsou se sont rencontrés au Palais de la Marina à l’occasion de l’exposition des 26 œuvres cultuelles rapatriées de la France. Cette rencontre a été visiblement froide. D’ailleurs, on le sent bien dans les propos de Nicéphore Dieudonné Soglo.

« Il fallait bien qu’on se rencontre un jour », a lancé Nicéphore Dieudonné Soglo à l’ancien premier ministre Lionel Zinsou. L’ex-président de la République s’est empressé de lancer cette phrase après avoir à peine répondu, par un geste de la main suivi de « comment allez vous » ?, à la salutation du franco-béninois. « Je vous ai téléphoné plusieurs fois, je n’arrivais pas à vous joindre », a-t-il poursuivi.

Extrait de la visite de Nicéphore Soglo dans les salles d’exposition. Crédit vidéo : Présidence du Bénin

En réponse aux propos de Nicéphore Dieudoné Soglo, Lionel Zinsou a lancé : « ah! je suis désolé ». Les échanges ont été très brefs entre les deux hommes. L’ancien président a également répondu aux salutations de Marie-Cécile Zinsou, fille de Lionel Zinsou, avant de continuer son chemin.

Nicéphore Dieudonné Soglo aurait-il gardé une dent contre Zinsou pour les appels manqués ?

Les propos de l’ancien président de la République montrent que le contact a été coupé entre les deux personnalités depuis fort longtemps. Soglo père n’ayant pas sa langue dans la poche, a exprimé sa peine, créant une situation embarrassante pour le cofondateur de South Bridge, qui s’est contenté de lancer « je suis désolé ».

Faut-il le rappeler, pour le compte de la présidentielle de 2016, Lionel Zinsou avait été combattu par le couple Soglo, pendant que leur fils Léhady Soglo lui apportait son soutien. Contre Lionel Zinsou, Nicéphore Soglo a appelé à voter pour Patrice Talon.