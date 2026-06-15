Bénin: la FCBE enregistre une démission au sein du SEN

Ce lundi 15 juin 2026, Ruben Abadagan, figure de proue et membre du Bureau exécutif national de la Force Cauris pour un Bénin émergent (FCBE), a officiellement déposé sa lettre de démission au secrétariat administratif du parti.

Cet acte marque la fin de son compagnonnage politique au sein de cette formation, qui a été pendant longtemps dirigée par Paul Hounkpè.

​Dans sa correspondance officielle adressée à Garba Yaya, l’actuel secrétaire exécutif national par intérim du parti, l’ancien responsable a exposé les motifs de son départ. Ruben Abadagan évoque succinctement des raisons de « convenance personnelle » pour justifier la fin de son engagement sous la bannière des Cauris, une décision prenant effet immédiatement à compter de ce jour.

​Un retrait stratégique pour mieux envisager l’avenir

​Bien que cette démission consacre une rupture nette avec la direction de la FCBE, l’homme politique tient à rassurer ses sympathisants sur la continuité de son action. Ce départ ne doit en aucun cas être interprété comme un renoncement ou un désengagement de la gestion de la Cité.

Ruben Abadagan précise qu’il choisit de prendre du recul par rapport à l’actualité partisane immédiate. Ce retrait momentané a pour unique objectif de lui permettre de mener une réflexion approfondie sur la meilleure orientation à donner à la suite de son parcours, afin de continuer à servir efficacement le Bénin.

​Hommage au mentor Paul Hounkpè et gratitude envers les militants

​Malgré la séparation, le désormais ex-dirigeant de la FCBE a sacrifié au devoir de gratitude en exprimant sa profonde reconnaissance envers ceux avec qui il a partagé cette aventure politique. Dans sa lettre, il a notamment rendu un vibrant hommage à l’ancien secrétaire exécutif national, Paul Hounkpè, qu’il qualifie affectueusement de « mentor ».

​Ruben Abadagan a également adressé ses remerciements à Garba Yaya ainsi qu’à l’ensemble des militants et cadres du parti pour la qualité du parcours politique et des expériences partagés au fil des ans.