Bénin: remplacée à la tête de l’INF, Prudencio exprime sa reconnaissance et remercie

Après plus d’un an passé à la tête de l’institut nationale de la femme (INF), la présidente Claudine Prudencio a été remplacée par Huguette Bokpè Gnacadja, précédemment secrétaire exécutive. Dans un message, la désormais ancienne présidente de l’institut remercie le chef de l’Etat pour l’expérience qu’ il lui a permis de faire et félicite son successeur.

A la faveur du conseil des ministres du mercredi 15 Mars 2023, Huguette Gnacadja a été nommée comme nouvelle présidente de l’institut nationale de la femme en remplacement de Claudine Prudencio nommée le 1er Septembre 2021.

Dans un message, l’ex présidente du parti UDBN a remercié le chef de l’Etat, le président Patrice Talon qui lui avait fait l’honneur de lui confier la Présidence de l’ Institut National de la Femme. «A ce poste , j’ai eu l’opportunité de me consacrer davantage à ce que je sais faire le mieux : défendre la femme dans toutes ses dimensions« , a fait savoir l’ancien députée.

C’est donc à juste titre qu’elle a tenu à exprimer au président de la République sa profonde gratitude pour «m’avoir fait confiance comme première Présidente de l’INF, dans cette forme rénovée et adaptée aux défis contemporains en matière de protection et de promotion de la femme« .

Pour Claudine Prudencio, le chef de l’Etat a fait la preuve qu’avec la volonté politique, les femmes peuvent être mieux loties dans notre société. «La preuve la plus récente, c’est la concrétisation de la réforme qui a permis d’avoir, pour la première fois de notre histoire politique, 29 femmes au parlement. Bien d’autres résultats existent qui prouvent que la femme est véritablement remise au cœur de l’action publique et du processus de développement durable« , a indiqué la seule femme chef de parti politique encore actif.

A l’endroit de celle qui la succède à ce poste, Claudine Prudencio exprime toutes ses félicitations et lui souhaite pleins succès dans ses nobles fonctions respectives. «Mes pensées vont également à l’endroit de tout le personnel de l’ Institut à qui je dis merci pour la cordiale collaboration« , a fait savoir Claudine Prudencio dans son message.