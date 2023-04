Bénin: Reckya Madougou déboutée dans une décision de la Cour africaine

La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a débouté l’opposante Reckya Madougou dans une ordonnance rendue le jeudi 30 mars 2023. L’ancienne ministre a déposé une demande d’intervention dans une requête du sieur Eric Hounguè contre 08 pays africains dont le Bénin pour violation des droits de l’homme protégés par la Charte africaine et la Déclaration universelle des droits de l’Homme.

Dans le cadre de la requête qui oppose Eric Hounguè au Bénin, au Burkina Faso, à la Côte d’Ivoire, au Malawi, au Ghana, au Mali, à la Tunisie et la Gambie ; Reckya Madougou ne pourra pas intervenir. A l’unanimité, la Cour africaine a déclaré irrecevable la demande d’intervention de l’opposante béninoise.

En justifiant sa demande d’intervention, Reckya Madougou a indiqué à la Cour qu’elle se sent concerner par les violations des droits de l’Homme dénoncées par le requérant Eric Hounguè. Condamnée à 20 ans de prison ferme et détenue à la prison civile d’Akpro-Missérété, Reckya Madougou fait savoir qu’elle est victime des violations évoquées. A ce titre, elle assure détenir des preuves et des éléments pour renforcer les arguments du requérant.

A la demande de Madougou, la Cour a répondu en signifiant que les droits dont elle fait allusion sont également allégués par le requérant Eric Hounguè. Retrouvez ci-dessous l’intégralité de l’ordonnance de la Cour.

Ordonnance de la Cour africaine sur la demande d’intervention de Reckya Madougou