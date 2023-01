Bénin : réaction du gouvernement sur le sort des ministres élus députés

Sur 9 ministres candidats aux élections législatives du 8 Janvier dernier, 5 ont été élus députés. Après la proclamation des résultats définitifs, quelle sera la conduite du président Patrice Talon face à ces ministres candidats. Le gouvernement a finalement répondu à cette préoccupation de l’opinion.

Bon nombre de béninois s’interrogent sur le sort qui sera réservé aux ministres candidats aux élections législatives dernières et qui sont élus ou non. Profitant d’une rencontre vendredi 20 Janvier avec les professionnels des médias, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Léandre Wilfried Houngbédji a vidé la question.

Selon ses explications, « il appartiendra au président de la République » de décider au moment opportun, d’un remaniement du gouvernement. « Seul le Chef de l’État qui est par ailleurs dans notre contexte, Chef du gouvernement a la prérogative de former son gouvernement, de démettre ses ministres ou quand il les nomme, de définir leurs attributions. Je ne sache pas si dans les critères ou dans les conditions pour être positionné candidat, il a été dit que un ministre candidat, s’il n’est pas élu, il sortirait du gouvernement, s’il est élu, est-ce qu’il va siéger, est-ce qu’il va pas siéger. Tout cela dépendra des options que le président de la République ferait le moment venu », a indiqué le porte-parole du gouvernement.

A croire Léandre Wilfried Houngbédji, il ne nous revient pas de nous attarder sur ce que deviendraient ces ministres puisqu’une personne détient le pouvoir régalien d’en décider selon ses objectifs et ce qu’il attend de ses collaborateurs. « Vous avez des ministres qui peuvent être élus et pour lesquels le Chef de l’État déciderait que leur maintien au gouvernement est ce qu’il y a de mieux à faire pour lui dans la poursuite de la mise en œuvre du programme d’action du gouvernement. Peut-être parce que dans leurs secteurs, ils ont accumulé des expériences que le Chef de l’État considérerait qu’il serait risqué de renouveler le personnel politique à ce niveau pour ne pas perdre un peu de temps. De la même façon, pour des raisons qui lui seraient propres ou qui seraient propres aux intéressés, il peut voir avec eux s’ils ont envie de rester à l’Assemblée nationale pour faire une carrière de parlementaire », a précisé le porte-parole du gouvernement.

Pour ceux des ministres qui ont eu la chance d’être élus députés, Wilfried Léandre Houngbédji estime par ailleurs qu’il y a un délai prévu par la loi pour faire le choix entre rester au gouvernement ou siéger à l’hémicycle. « L’Assemblée nationale va être installée le 12 février. Les élus ont un certain temps pour décider entrer à l’Assemblée nationale ou rester au gouvernement. Ce qui est sûr, dans les délais prescrits, les choix seront faits », a-t-il conclu.