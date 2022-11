Bénin: réaction de Nadine Okoumassoun, absente de la liste de candidature des démocrates

Le lundi 21 Novembre 2022, les responsables du parti « Les Démocrates » ont présenté la liste de leurs 218 candidats aux élections législatives de 2023. Absente de la liste alors qu’elle était annoncée, Nadine Okoumassoun se plie se plie à la décision du comité de désignation des candidats du parti.

La liste des candidats du parti les démocrates aux élections législatives du 08 janvier 2023 est connue depuis le lundi dernier. A la consultation de cette liste qui est une liste remaniée suite à la décision de la cour constitutionnelle, on constate que plusieurs figures annoncées à ces élections ne sont pas sur la liste. C’est le cas de l’activiste Nadine Okoumassoun qui du reste n’est point candidate pour les législatives.

Dans une réaction publiée sur les réseaux sociaux, l’ex pensionnaire de la prison civile de Cotonou devenue membre du parti « Les Démocrates » a livré ses impressions après la publication de la liste des candidats de ce qui est désormais sa formation politique.

Dans sa publication, Nadine Okoumassoun a d’abord exposé pourquoi elle s’est engagée en politique et pourquoi elle a finalement acceptée d’être candidate aux élections législatives après avoir été réticente.

« Chers compatriotes, vous avez été nombreux à me convaincre de ma participation à ces législatives de janvier 2023. Au départ, j’étais réticente du fait du climat politique actuel de notre pays. Vous avez eu, en revanche, le mérite de me faire changer d’avis. Vos arguments ont eu raison de moi. Nadine ta voix ne porte pas suffisamment parce que tu n’es rien. Pour réussir à défendre avec victoire les idéaux du peuple, il te faut continuer la lutte à l’assemblée nationale« , confesse-t-elle dans sa publication.

Alors sollicitée par les démocrates, elle a accepté de rejoindre cette formation politique. « J’ai alors répondu à l’appel des responsables du parti “Les Démocrates” qui ont fait beaucoup de démarches pour que je rejoigne le parti. Ensuite, ils m’ont proposé d’être candidate pour ces législatives. J’ai donc décidé d’écouter le peuple et les responsables du parti« , rappelle-t-elle dans sa réaction.

La jeune militante ne semble pas être démotivée par la dernière décision du parti. Elle l’accepte et s’engage à mener le combat du terrain aux côtés des 218 candidats positionnés par le parti.

« …Heureusement ou malheureusement, je ne suis pas sur cette liste. Je ne suis plus candidate pour les législatives de janvier 2023. Qui suis-je pour m’opposer à la volonté du parti? Que ce soit moi ou quelqu’un d’autre, c’est le parti qui compte, c’est la cause que nous défendons qu’on ne devrait pas oublier. Nous voulons d’une assemblée cette fois ci pluraliste. Et pour ça , nous ferons l’impossible », a conclu la militante des démocrates.