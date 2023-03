Bénin: Rabbi Tan recadre sèchement Vano sur la lutte contre la cybercriminalité

Dah Mèhou Kpotcèdji Rabbi Tan, spécialiste de la voyance et de l’astrologie au Bénin, a répondu sèchement au rappeur Vano Baby, après son plaidoirie à l’endroit du chef de l’Etat dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité.

Depuis quelques semaines, l’office centrale de répression de la cybercriminalité (OCRC), a lancé une traque sans précédent contre les cybercriminels. A la surprise générale, le rappeur Vano Baby est monté au créneau pour réagir aux arrestations tous azimut des jeunes surtout, la lourde condamnation qui leur est infligée.

Dans son direct devenu viral sur les réseaux sociaux, Vano Baby estime que c’est le chômage qui pourrait expliquer cette affluence des jeunes vers la cyber-anarque communément appelée « Gayman » au Bénin. Un avis balayé de rêver de la main par le visionnaire Rabbi Tan.

Rabbi Tan recadre le rappeur Vano Baby

Après avoir salué le courage de Vano pour s’être interessé au sujet, il accorde son soutien à la justice béninoise pour sévir encore plus. « Comme Vano l’a souligné, ce sont des enfants de pauvres qui prennent des charges de la famille. Je dis Non, c’est une fuite de responsabilité des parents inconscients, sinon, à cet âge on ne peut pas confier des responsabilités à ces enfants mais plutôt les décourager dès qu’ils commencent à sortir de l’argent sans issue. Un enfant de pauvres ne doit pas vouloir de la vie facile pour réussir », a-t-il expliqué.

Dans son message, Rabbi Tan a également adressé un message à l’ambassadeur de la marque Celtiis au Bénin. « Mon cher frère Vano, vas-tu accepter qu’on utilise ton nom et ta photo pour escroquer les paisibles citoyens ? Aujourd’hui sur Facebook et même sur WhatsApp mon nom et ma photo sont utilisés pour prendre de l’argent chez des gens qui pensent être en contact avec moi et ceci tous les jours que Dieu fait », a-t-il indiqué.

Contrairement à Vano, il réclame une lourde peine contre tous les cybercriminels qui seront piochés par l’OCRC. « Pas de pitié pour ces jeunes qui abandonnent les études pour la vie facile », a-t-il souhaité.