Bénin: quatre policiers impliqués dans un « deal », deux en prison et deux en fuite

Quatre agents du commissariat d’Akassato, relevant de la Police républicaine, sont au cœur d’une affaire de corruption qui fait grand bruit.

Deux d’entre eux ont été placés en détention préventive tandis que deux autres sont actuellement en fuite et activement recherchés selon les informations de Le Potentiel.

Les faits remontent à l’interpellation d’un individu dont le téléphone portable contenait des éléments compromettants. Au cours de la procédure, une transaction financière aurait été conclue entre les policiers et le suspect en échange de sa libération.

Cette entente illégale, dénoncée par la suite, a conduit à l’ouverture d’une enquête. Les investigations ont permis l’interpellation de quatre agents en service au commissariat d’Akassato. Deux d’entre eux ont été présentés à la Brigade économique et financière avant d’être conduits devant le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

À l’issue de cette procédure, ils ont été déposés en prison. Les deux autres policiers mis en cause auraient pris la fuite lors de leur transfert vers la Brigade économique et financière. Leur cavale est désormais considérée comme une priorité pour les services compétents.

Des sources proches du dossier indiquent que certains des agents impliqués auraient reconnu les faits et procédé au remboursement des sommes perçues. Une démarche qui n’a toutefois pas empêché la poursuite des procédures judiciaires et disciplinaires engagées contre eux.