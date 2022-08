Bénin : quand les « agodjiés » dévoilent le côté émotif de Patrice Talon

Ce lundi 1er août 2022, le Bénin a célébré le 62ème anniversaire de son accession à l’indépendance. Pour la circonstance, un tableau artistique exécuté par un groupe de jeunes filles en l’honneur des agodjiés a ému aux larmes le Président Patrice Talon.

Lundi 1er août 2022, la ville de Cotonou, métamorphosée par les travaux de rénovation, a abrité les manifestations officielles marquant le 62e anniversaire de l’accession à la souveraineté nationale et internationale du Bénin. Après le dépôt de gerbe au pied du monument aux Dévoués dans le « Jardin de Mathieu » par le président Patrice Talon, les manifestations ont continué sur » l’Esplanade des Amazones.

Pour cette première célébration post-Covid, il y a eu le retour du défilé militaire et paramilitaire et civil au Boulevard de la Marina. En ce qui concerne le défilé civil, un splendide tableau artistique exécuté par un groupe de jeunes filles a fait rire aux larmes le chef suprême des armées, le Président Patrice Talon. Il s’agit d’un tableau artistique fait de chants et danses pour célébrer ce corps de soldats exclusivement féminins créé par la reine Tassi Hangbé, appelé les « agodjiés ».

En effet, pendant cette belle prestation chargée d’émotions qui a mérité le « standing ovation » de plusieurs personnalités présentes, une parole du chant exécuté par les jeunes filles a particulièrement fait vibrer Patrice Talon. « Que les incirconcis ( hommes incapables) du groupe ne se hasardent pas à venir » a déclaré les jeunes filles dans une séquence devenue virale. Une séquence dans la quelle on voit le Président béninois, très ému, rire aux larmes. Un côté émotif de l’homme d’affaires qui transparait très rarement.