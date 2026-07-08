Bénin: procédure pour consulter son résultat du Baccalauréat 2026

Le jour J est enfin arrivé pour les 77 101 candidats qui ont composé pour le premier diplôme universitaire.

Selon les statistiques officielles de la direction de l’Office du Baccalauréat, cette session 2026 mobilise 14 séries réparties dans 140 centres de composition. Sur le plan de la démographie, les garçons affichent une légère majorité avec 42 521 candidats inscrits, soit 55 % de l’effectif global, contre 45 % pour les filles qui comptent 34 580 candidates.

​Alors que les jurys s’activent pour finaliser les délibérations et que la mise en ligne nationale est attendue pour 18 heures, la consultation se fera entièrement par voie numérique. Pour éviter les déplacements inutiles et découvrir votre verdict en quelques clics, voici la procédure officielle à suivre étape par étape.

​La procédure officielle pour consulter son résultat en ligne

​Pour connaître votre statut d’admissibilité, le gouvernement béninois met à disposition son portail unique des examens et concours nationaux. Suivez ces trois étapes simples :

​ Étape 1 : Accéder au portail officiel Connectez-vous sur le site internet sécurisé : eresultats.bj .

Connectez-vous sur le site internet sécurisé : . ​ Étape 2 : Sélectionner l’examen Sur la page d’accueil de la plateforme, recherchez et cliquez sur l’examen intitulé « Baccalauréat 2026 » ou choisissez la session correspondante dans la liste des examens disponibles.

Sur la page d’accueil de la plateforme, recherchez et cliquez sur l’examen intitulé ou choisissez la session correspondante dans la liste des examens disponibles. ​Étape 3 : Saisir les identifiants du candidat Entrez votre numéro de table ou votre numéro d’inscription dans le champ de recherche prévu à cet effet, puis validez. Le système affichera instantanément votre résultat (Admissible ou Refusé).

​Que faire après la consultation ?

​Pour les heureux candidats déclarés admissibles dès ce soir sur la plateforme, la suite du calendrier s’enchaînera très rapidement. Dès la fin de cette semaine, ils devront rejoindre leurs centres de composition respectifs afin de passer les épreuves orales de contrôle ainsi que les évaluations sportives indispensables pour décrocher définitivement le précieux sésame.