Bénin – Prétendue relation avec Kemy : Willy Mignon livre sa vérité et recadre Assane Sas

Le chanteur béninois Willy Mignon a répondu à l’artiste béninois Assane Sas qui l’accuse d’avoir essayé de c0ucher avec sa femme malgré leur amitié.

En fin de semaine dernière, Assane Sas était l’invité de l’émission K’Fé week-end où il est revenu sur ses démêlées avec Willy Mignon à qui, il reproche d’avoir été à la base de sa séparation avec Oluwa Kemy.

“L’ami qui cherche à c0ucher avec la femme de son ami, pour moi c’est une abomination, il n’a pas sa place sur terre,(…) il me l’a avoué”, a-t-il répondu lorsqu’il a été interrogé sur ses relations avec le concepteur de Noudjihou, Willy Mignon.

Willy Mignon donne sa version des faits

Alors que beaucoup pensaient que Willy Mignon allait opposer un silence à cet affront, l’artiste a répondu dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. “Mon frère, que je te dise la vérité, toi et moi, on a déjà parlé un peu, mais à chaque fois, tu reviens avec la même histoire, je trouve qu’à chaque fois que tu cherches le buzz, c’est toujours sur moi que tu tombes, ce n’est pas grave”, a-t-il déclaré avant de s’illustrer en conseiller.

“Mais moi je te conseille de chanter pour te faire aimer par les béninois, au lieu d’utiliser mon nom par rapport à une histoire qui n’a pas de sens, et qui n’a pas été. Quand je t’appelle, on parle bien en tant que frère, après tu reviens avec d’autres versions mon frère, je trouve que c’est déplorable, ça ne t’honore pas, ça ne nous honore pas, nous sommes de grands garçons, il faut chanter, si c’est bon, les béninois vont l’apprécier, si non (…)”, a-t-il ajouté.

A travers cette énième réaction, Willy dément toute relation amoureuse avec la chanteuse Oluwa Kemy et pense qu’Assane Sas invente des histoires pour se faire du buzz.