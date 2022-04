Bénin: poursuivi pour enrichissement illicite, le procès du CA de Kinta Brice Lankoutin, renvoyé au 02 Mai

L’actuel chef d’arrondissement de Kinta dans la Commune d’Agbangninzoun, Brice Lankoutin, poursuivi pour plusieurs infractions et déposé le 09 Mars dernier à la prison poursuit son séjour carcéral. Le procès ouvert à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) le lundi 04 Avril a été renvoyé au 02 Mai prochain.

Le chef d’arrondissement de Kinta poursuivi dans un dossier de faux diplôme, d’abus de fonction et d’enrichissement illicite n’est pas fixé sur son sort au cours du procès du lundi 04 Avril dernier. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 02 mais prochain.

Dénoncé par le directeur général de l’Agence pour la Réhabilitation de la Cité historique d’Abomey (ARCHA), César Agbossaga, le chef d’arrondissement de Kinta, Brice Lankoutin a été interpellé, gardé à vue à la brigade économique et financière avant d’être déposé à la prison après audition du procureur spécial de la CRIET.

Le plaignant qui a pris les rênes de l’ARCHA en 2019, accuse l’ex directeur administratif et financier d’utilisation de faux diplômes et d’abus de fonction alors qu’il assurait l’intérim de la direction de l’Agence pour la Réhabilitation de la Cité Historique d’Abomey (ARCHA).

Enrichissement illicite et blanchiment de capitaux.

A la barre le lundi, Monsieur César Agbossaga, directeur de l’ARCHA a confié au juge de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qu’il a découvert fortuitement que son ex directeur des affaires administratives et financières, Brice Lankoutin était détenteur d’une Attestation provisoire de diplôme de Master au lieu d’un diplôme en bonne et due forme. Il ajoute que l’ex DAF a paraphé plusieurs documents à la fois en tant que Personne Responsable des Marchés Publics, Directeur Adjoint et DAF de l’ARCHA. Mais le procès n’est pas allé à son terme, le dossier a été renvoyé au 02 Mai.

Membre du parti Union Progressiste, le chef d’arrondissement de Kinta n’est pas poursuivi que pour usage de faux dossier et abus de fonction. Brice Lankoutin est également poursuivi pour enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Selon les informations, il serait propriétaire d’une multitude d’immeubles à Cotonou, à Calavi et à Abomey. Dans le cadre de l’enquête, des perquisitions auraient été effectuées dans cinq de ses immeubles.

Précédemment directeur général intérimaire de l’Agence pour la Réhabilitation de la Cité historique d’Abomey (ARCHA), le chef d’arrondissement de Kinta avait remplacé à ce poste Monsieur Cyriaque Agbalènon, le successeur de Maxime Houédjissin. Il passera ensuite le témoin à son plaignant d’aujourd’hui.

Rappelons que l’Agence pour la Réhabilitation de la Cité Historique d’Abomey est un établissement public à caractères social, culturel et scientifique doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle a pour mission d’élaborer d’une part, en liaison avec les structures nationales compétentes et sur la base des orientations du gouvernement, la politique de réhabilitation de la Cité Historique d’Abomey ainsi que les stratégies correspondantes et d’autre part, d’assurer leur mise en œuvre en rapport avec les partenaires au développement et les structures non gouvernementales organisées.

