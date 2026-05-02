Bénin : pourquoi 12 coups de canon marqueront l’investiture de Wadagni au lieu de 21?

À l’occasion de l’investiture du Président élu, un détail protocolaire attire l’attention. Il s’agit du nombre de coups de canon tirés pendant la cérémonie. Derrière ce choix, se cache une évolution symbolique marquant l’affirmation de l’identité nationale béninoise.

À quelques semaines de l’investiture de Romuald Wadagni, prévue à Porto-Novo avant son entrée en fonction dans la nuit du 24 mai 2026, les préparatifs se poursuivent à tous les niveaux. Parmi les éléments qui rythmeront cette cérémonie solennelle, les coups de canon occupent une place bien particulière.

Traditionnellement, les cérémonies d’investiture s’accompagnent de 21 coups de canon, un usage hérité de pratiques internationales, notamment occidentales. Mais au Bénin, cette norme a connu une évolution notable ces dernières années.

Comme l’explique Gilles Badet, ancien secrétaire général de la Cour constitutionnelle, « on avait la tradition d’en faire 21, la dernière fois on en a fait 12 ». Un changement qui n’est pas anodin.

Selon lui, cette adaptation répond à une volonté de donner une signification plus nationale à ce rituel. « Les 21 c’était un peu l’histoire, c’est lié à la France. Nous les 12, c’est lié à nos 12 départements », précise-t-il. Un choix symbolique qui permet d’ancrer davantage la cérémonie dans la réalité administrative et territoriale du pays.

Au-delà du nombre, le déclenchement des coups de canon obéit également à un protocole strict. Ils interviennent à un moment précis de la cérémonie, notamment lors de la prestation de serment du Président élu devant la Cour constitutionnelle.

« Les coups de canon commencent au moment où le président va commencer à prêter serment», indique Gilles Badet. Ils sont ensuite tirés de manière synchronisée avec le déroulement du serment, jusqu’à atteindre le nombre prévu.

Pour l’investiture du 24 mai 2026, tout laisse donc penser que le choix des 12 coups de canon sera maintenu, dans la continuité de cette volonté d’affirmation identitaire.