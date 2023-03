Bénin – Polémique autour d’un 3è mandat: un recours devant la cour contre Jacques Migan

L’éventualité d’un troisième mandat pour le président Patrice Talon évoquée par l’ancien bâtonnier Jacques Migan continue de faire des vagues. Pour trancher le débat, un citoyen a déposé un recours devant les 7 conseillers de la cour constitutionnelle contre Jacques Migan.

Invité le dimanche 12 mars 2023 sur une chaine de télévision privée, l’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats et membre du parti Bloc Républicain, Jacques Migan, pour ne pas le nommer, a évoqué un supposé rapport de sondage réalisé auprès des populations de certains villages qui réclament le maintient de Talon au pouvoir au delà de 2026.

Des propos qui ont tôt fait de susciter des réactions sur les réseaux sociaux. Face à la polémique, un citoyen béninois vient de saisir la cour constitutionnelle. Le recours déposé au secrétariat de la haute juridiction, invite les sages à se prononcer sur la constitutionnalité des propos de l’ancien bâtonnier.

En somme, le requérante invite les 7 conseillers de la cour constitutionnelle à déclarer contraire à la constitution du 11 décembre 1990, les propos tenus par l’avocat. Il estime que ses propos sont attentatoires à la démocratie et à l’État de droit pour lesquels les béninois ont solennellement affiché leur attachement à l’occasion de la Conférence Nationale des Forces Vives de la Nation.

Le requérant dans ses prétentions, s’appuie sur des décisions antérieures de la Cour Constitutionnelle et les prescriptions de la loi fondamentale du Bénin sur la question de limitation du mandat du président de la République, pour soutenir que Me Jacques Migan a violé la constitution du 11 décembre 1990 telle que modifiée par la loi 2019-40 du 07 novembre 2019 en ses articles 34, 42, 44, 124.

Retour sur les propos de Jacques Migan

Invité dans une émission politique le 12 Mars dernier, Jacques Migan a semble-t-il vouloir défendre l’éventualité d’un troisième mandat pour l’actuel président de la République SEM Patrice Talon.

« Le peuple voudrait que Patrice Talon continue. Les populations ne se préoccupent que de comment faire pour maintenir Patrice Talon au pouvoir afin qu’il continue l’oeuvre qu’il a commencé« , avait confié Jacques Migan.

L’acteur politique justifie cette position du « peuple » par le fait qu’il est témoin depuis 2016 des réalisations qu’aucun gouvernement de par le passé n’a pu réaliser. « Nous sommes entrain de vivre quelque chose qu’on a jamais vu depuis 1960« , avait confié Jacques Migan sur l’émission.

Un autre mandat du président Patrice Talon est possible sans que la constitution ne soit violée. C’est le point de vue de Jacques Migan qui évoque l’article 44 de la loi fondamentale qui stipule « qu’un chef d’Etat ne peut exercer plus de deux mandats successifs de sa vie«. A cette disposition, l’ancien bâtonnier oppose les articles 54 et 155 qui ont prévu que la constitution peut être révisée. Si les députés le veulent, renchérit-il, ils peuvent changer la constitution pour permettre au président de la République de poursuivre les œuvres de développement du pays.

« Patrice Talon est respectueux de la loi mais se sont les citoyens qui veulent que Patrice Talon demeure aux responsabilités. Pour y arriver, il ne revient pas à Patrice Talon de dire : Je veux, comme il l’a dit hier«, avait-il conclu.