Bénin: plusieurs morts dans l’effondrement d’un immeuble à Calavi

Selon le président de l’ordre des architectes et urbanistes du Bénin, Narcisse Justin Soglo, dans de pareilles circonstances, la responsabilité du propriétaire n’est pas engagée s’il avait confié ses travaux à des professionnels. « S’il y avait un architecte et un ingénieur qui sont au niveau du suivi des travaux, leur responsabilité est engagée, parce que ce n’est pas le propriétaire. Il a commis déjà des professionnels du métier et il les paie déjà », a-t-il expliqué.

Un chef maçon et trois (03) de ses ouvriers sont passés de vie à trépas ce vendredi suite à l’effondrement d’un immeuble sur lequel ils travaillaient. Selon Frissons radio, le chef maçon et cinq de ses ouvriers faisaient le crépissage quand l’immeuble s’est effondré sur eux.

