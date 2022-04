Bénin: plusieurs gérants de bars et Dj arrêtés pour pollution sonore à Calavi

La police républicaine a interpellé une demi-douzaine de Dj et gérants de bars dans la commune d’Abomey-Calavi. Ils sont épinglés pour pollution sonore ce dimanche 03 avril 2022.

Une demi-douzaine de Dj et gérants de bars interpellés et gardés à vue pour pollution sonore à Abomey-Calavi. Ils ont été arrêtés dans la nuit du samedi 02 avril au dimanche 03 avril vers 2 heures du matin. Les mis en cause seront incessamment présentés au Procureur de la République près le tribunal d’Abomey-Calavi, rapporte Frissons radio.

Au Bénin, la pollution sonore est une infraction prévue et punie par les législations. La nouvelle loi n°2022-04 du 16 février 2022 sur l’hygiène publique en République du Bénin, indique clairement en son article 138 que « l’utilisation abusive et intempestive des haut-parleurs, des avertisseurs sonores et l’installation de toute activité bruyante sont interdites dans les agglomérations, sauf autorisation spéciale de l’autorité communale. En tout état de cause, elles sont interdites de treize (13) heures à quinze (15) heures et de vingt-deux (22) heures à sept (07) heures ».