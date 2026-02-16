Bénin : plus de 60 maires quittent leur poste après l’installation des conseils communaux

À la faveur de l’installation des nouveaux conseils communaux issus des élections du 11 janvier 2026, plus de 60 maires ont perdu leur fauteuil au Bénin. Seule une minorité d’édiles sortants a réussi à conserver son poste.

À la faveur de l’installation des nouveaux conseils communaux issus des élections du 11 janvier 2026, plus de 60 maires ont perdu leur fauteuil au Bénin. Seule une minorité d’édiles sortants a réussi à conserver son poste.

Depuis le samedi 14 février 2026, les cérémonies d’installation des conseils communaux et municipaux se multiplient à travers le pays. Sur les 77 communes que compte le Bénin, plus de 70 conseils ont déjà été officiellement installés. Le constat est sans appel : la majorité des maires en fonction depuis six ans ne sont plus à la tête de leurs communes.

Les élections communales du 11 janvier 2026 ont profondément redistribué les cartes au niveau local. Si certains anciens maires ont réussi à se faire élire conseillers communaux, ils n’ont toutefois pas été reconduits au poste de maire par leurs partis politiques ou par les nouvelles majorités issues des urnes.

Publicité

Les choix opérés lors des désignations internes ont donc entraîné un changement significatif dans la gouvernance locale.

Une douzaine de maires reconduits

Malgré cette vague de renouvellement, quelques maires sortants ont réussi à conserver leur fauteuil. Parmi les reconduits figurent notamment :

Ulrich Sokegbé à Djakotomey

Publicité

Auguste Aïhuhin dans le Zou

Christian Houétchénou à Ouidah

Taté Ouindéyama à Natitingou

Publicité

Kenam Mensah à Kpomassè

Robert Kassa à Matéri

Idrissou Yaya à Djougou

Publicité

Zinatou Alazi Saka Osseni à Kandi

Joseph Hounkanrin à Akpro-Missérété

André Todjê à Sô-Ava

Publicité

Gabriel Ganhoutodé à Avrankou

Germain Wanvoégbè à Adjarra

Ils font partie de la douzaine d’édiles ayant résisté à la vague de changement observée dans les communes.