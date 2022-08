Bénin: plus de 400 enseignants alcooliques dans le viseur de Salimane Karimou

Le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou, va taper du poing sur la table pour mettre fin aux déviances de certains instituteurs. Au lancement de l’université de vacances le 08 août 2022, l’autorité ministérielle a donné le ton.

Les enseignants qui s’écartent des règles éthiques seront recadrés. C’est ce qu’il convient de retenir des propos du ministre Salimane Karimou qui s’inscrit dans une logique de tolérance zéro. Déjà, plus de 400 enseignants éthyliques sont identifiés. « Des missions sont allées sur le terrain en novembre 2021 et étaient revenues avec des rapports dans lesquels on a dénombré dans nos écoles plus de 400 enseignants éthyliques », a confié le ministre, selon les propos rapportés par Matin Libre.

Face à l’ampleur du mal, les autorités comptent prendre des mesures drastiques. Des sanctions guettent donc ces enseignants qui pourraient être sortis de l’effectif des soldats de la craie. Cette mesure serait une solution pour palier au phénomène et éviter que les enfants prennent exemple sur leurs enseignants éthyliques.

Il faut souligner que l’alcoolisme n’est pas le seul mal détecté au sein des instituteurs. Le ministre a également dénoncé l’absentéisme, les retards répétés.