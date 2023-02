Bénin: plus de 2500 personnalités promues par Talon à divers ordres nationaux

Par décret Nº2023-015 du 24 janvier 2023, le président Patrice Talon a inscrit à titre normal et civil au tableau de concours triennal 2023-2025 d’admission ou de promotion dans les ordres nationaux du Bénin, plusieurs personnalités.

Selon ledit décret, ils sont plus de 2500 personnalités dont 127 à la Présidence de la République à être admis à divers ordres nationaux. Dans le lot des 2500 personnalités promues, 58 récipiendaires proviennent de l’Assemblée nationale, 33 de la Cour constitutionnelle, 107 personnes à la Cour suprême, 14 à la Haute Cour de Justice, 27 à la Haac, 32 au ministère du tourisme, 34 au ministère de l’agriculture et de la pêche, 94 au ministère des affaires étrangères, 117 au ministère du développement , 28 au ministère du numérique et de la digitalisation, 365 au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, 121 au ministère de la décentralisation, 167 au ministère du cadre de vie ; 77 au ministère de l’industrie et du commerce 47 au ministère des petites et moyennes entreprises, 165 au ministère de la santé, 156 au ministère de l’enseignement supérieur, 93 au ministère du travail et de la fonction publique, 04 au ministère de la défense, 111 au ministère des enseignements secondaires, 48 au ministère de l’eau et des mines.

