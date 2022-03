Bénin: perpétuité pour un charlatan et 10 ans pour son père pour meurtre sur 2 cybercriminels

Au cours du procès du vendredi 04 Mars 2022 à la session criminelle du tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi, la cour a condamné à une peine de prison à perpétuité, un charlatan qui a décapité deux cybercriminels venus le consulter.

C’est un dossier de meurtre qui remonte en 2016 qui a été examiné ce vendredi 04 Mars 2022 à la session criminelle du tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi. Le meurtrier, un charlatan en complicité avec son père, son frère et l’un de ses amis, ont ôté la vie à deux cybercriminels venus pour des consultations.

Selon les informations de Frissons radio, deux cybercriminels ont décidé d’aller consulter un « hounnon » afin qu’il leur fasse des recettes magiques en matière de chance et de prospérité. Après avoir écouté ses clients, le charlatan les rassure de son accompagnement. Pour les rituels, il leur administre un breuvage qui a plongé les deux cybercriminels dans un état de somnolence.

Profitant de leur état de demi conscience, le hounnon décapite les deux jeunes hommes et préleva leurs organes. Arrêté et placé en détention, le hounnon est poursuivi avec trois autres personnes: son père, l’un de ses frères et l’un de ses amis.

A l’issue du procès, le « hounnon » est condamné à une peine de prison à perpétuité. Son père poursuivi pour complicité de meurtre et de trafic d’organes est condamné à 10 ans de prison dont 5 ans ferme. Le frère du hounnon et son ami poursuivis également pour complicité écopent de 10 ans de prison.

Les dossiers enregistrés au rôle de la session criminelle de Calavi…

Quarante dossiers sont inscrits au rôle et seront examinés au cours de la session criminelle ouverte le 28 Février 2022. Sur les 40 dossiers, il y a 3 cas d’infanticide, 5 dossiers d’assassinat, 2 dossiers de parricide, 2 cas de tentatives de meurtre, 1 cas d’affrontement suivi de mort, un cas de sévices et coûts mortels, 13 dossiers de viol et 2 dossiers d’évasion.

Les audiences de la session criminelle sont publiques et les citoyens sont invités à venir suivre les dénouements de certains dossiers qui ont agité l’actualité. Cette session prendra fin le 25 Mars 2022. Au total, 54 accusés défileront devant la cour dans divers dossiers de crime afin de connaitre le sort qui leur est réservé.