Bénin: Paul Hounkpè rend hommage aux femmes qui luttent pour l’enracinement du débat politique

A l’occasion de la commémoration de la journée internationale de la femme, le premier responsable du parti force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), l’ancien ministre de la culture, Paul Hounkpè rend hommage aux femmes de sa formation politique et à travers elles à toutes les femmes béninoises.

« Le monde entier célèbre ce 08 mars 2022 la Journée Internationale de la Femme. Nous nous associons à tous les bons souhaits pour rendre un hommage mérité à toutes les femmes d’ici et d’ailleurs sans distinction aucune de la catégorie socioprofessionnelle, religieuse ou ethnique. Nous avons une pensée particulière à l’endroit des femmes militantes qui à nos côtés, se battent au quotidien pour l’enracinement du débat politique et l’édification d’un Etat de droit, de justice, de paix et de prospérité partagée« , formule-t-il.

Pour le porte voix de l’opposition, il n’est pas facile sous nos tropiques à la femme de faire de la politique à cause des pesanteurs socioculturelles ; c’est pourquoi, il souhaite saisir l’occasion de ce 08 Mars pour dédier à toutes les femmes combattantes son encouragement.

Pour les combattantes des causes justes de sa formation politique, Paul Hounkpè rassure que le bout du tunnel n’est plus loin. Il se dit résolument engager pour l’épanouissement durable de la femme et pour sa contribution de qualité au maintien de l’environnement.