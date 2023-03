Bénin – Patrimoine immobilier d’Ajavon: un nouveau lot de 15 immeubles mis en vente

Les déboires judiciaires de l’homme d’affaire Sébastien Germain Ajavon sont loin de terminer. Après la mise en vente aux enchères publiques d’un lot de 18 immeubles sis à Sèmè-Kpodji, un nouveau lot de 15 immeubles appartenant à l’ex allié du candidat Patrice Talon vient d’être mis en vente.

La vente aux enchères du patrimoine immobilier de l’homme d’affaires Sébastien Ajavon se poursuit. Après un premier lot de 18 immeubles saisis dans la Commune de Semè-Kpodji, la vente aux enchères publiques d’un second lot de 15 immeubles est annoncée. Les 15 immeubles mis en vente à la demande de l’Etat béninois sont tous situés dans la Commune d’Abomey Calavi dans le département de l’Atlantique.

Cette vente aux enchères publiques est programmée pour le lundi 20 Mars 2023 à 10 heures à l’audience du tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey calavi. Il faut préciser que ces immeubles qui sont mis en vente publique au plus offrant et au dernier enchérisseur ont été saisis par l’Etat béninois suite à une décision de justice.

Pour rappel, Sébastien Ajavon avait été condamné à cinq ans de prison et une amende de près de 160 millions de francs CFA pour une fraude à la TVA. Une affaire différente de celle de cocaïne, dans laquelle l’homme d’affaires a écopé de 20 ans de prison ferme.

Recherché par le biais d’un mandat d’arrêté international, cet ancien soutien du régime de Patrice Talon a pu s’exiler en France.

Réaction de Nicéphore Soglo sur cette procédure judiciaire…

L’ancien président Nicéphore Soglo a réagi il y a quelques jours sur la situation de l’homme d’affaire Sébastien Ajavon embourbé dans une procédure judiciaire. A travers une lettre en date à Cotonou du Jeudi 23 Février, le premier président de l’ère du renouveau démocratique au Bénin interpelle ses deux successeurs au pouvoir sur ce qui justifient le sort réservé à Sébastien Ajavon.

« J’aurais pu prendre encore une fois mon bâton de pèlerin et m’entretenir avec chacun de vous deux sur le sujet. Mais, je préfère le faire en prenant à témoin les 12 millions de Béninois que nous sommes ainsi que la communauté internationale« , avait écrit Nicéphore Soglo dans sa lettre.

Soucieux de mieux comprendre la situation qui justifie toutes ces procédures judiciaires, Nicéphore Soglo interpelle le président Patrice Talon et l’ancien président Boni yayi. « Peut-être, qu’il existe une raison que le grand public ignore et qui justifie que tous les biens de l’homme d’affaires soient saisis ou détruits jusqu’à ses objets personnels et intimes vendus aux enchères comme s’il était déjà banni de la République. Même les pires criminels ont leur place dans la République après avoir purgé la juste peine à l’issue d’un procès équitable » avait écrit l’ancien chef d’Etat.

En attendant que les personnalités interpellées sur le sort de l’homme d’affaire Sébastien Germain Ajavon ne répondent aux préoccupations de Nicéphore Soglo, la justice poursuit sa mission.