Bénin: Patrice Talon reçoit ce jeudi les vœux des corps constitués

Le chef de l’Etat, le président Patrice Talon ne va pas déroger à la tradition des vœux de nouvel an. Pour le compte de l’année 2023, la cérémonie va se dérouler ce jeudi 12 Janvier à la salle des ambassadeurs du palais de la Marina.

La tradition sera encore respectée cette année. Le chef de l’Etat, le président Patrice Talon va recevoir ce 12 janvier 2023, les vœux des membres des différentes Institutions de la République, la Haute hiérarchie militaire et le Corps diplomatique accrédité au Bénin.



La cérémonie qui sera fort simple, mais solennelle aura lieu dans la salle des ambassadeurs au palais de la présidence de la République. Cette cérémonie sera décomposée en 3 étapes majeures. En premier lieu, il s’agira de la présentation des vœux des institutions de la République.

Suivra ensuite la présentation des vœux des membres des représentations diplomatiques accrédités au Bénin et ceux des forces armées. C’est le président de l’assemblée nationale qui, au nom des présidents des autres institutions, formulera les vœux à l’attention du président de la République et de sa famille.

Dans son adresse, Louis Vlavonou rappellera sans doute que les institutions de la République, dans la limite de leurs prérogatives constitutionnelles, joueront leur partition dans la réalisation des grandes ambitions affichées pour le développement du pays.

À la suite de l’ensemble des présidents des institutions de la République, ce sera le tour du Haut Commandement militaire, avec à sa tête le chef d’État-major général des Forces armées béninoises, de présenter les vœux de la grande muette au président Patrice Talon. Il profitera sans doute de l’occasion pour solliciter l’appui du président de la République et de son gouvernement pour répondre aux besoins en matériels et autres équipements de défense et de sécurité.

A la suite de la grande muette, l’ensemble des diplomates, par la voix du doyen du Corps diplomatique accrédité au Bénin, présentera également ses vœux de nouvel an au numéro 1 béninois. Ils passeront sans doute en revue, au cours de leur message, la santé de la bonne collaboration qui existe entre le Bénin et chacun de leur pays.