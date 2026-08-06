Bénin : Patrice Talon élu président du Sénat, voici les membres du premier bureau

Le Sénat béninois dispose désormais de son premier Bureau. Réunis ce jeudi 6 août 2026 à Porto-Novo, les sénateurs ont élu les responsables chargés de diriger la nouvelle chambre du Parlement.

Publié le 6 août 2026 à 15:47 · Mis à jour le 6 août 2026

Le Sénat du Bénin a officiellement mis en place son premier Bureau. Cette élection, organisée ce jeudi 6 août 2026 à Porto-Novo, marque une nouvelle étape dans l’installation de cette institution prévue par la Constitution.

À l’issue du scrutin, Patrice Talon a été élu président du Sénat. Il assurera la direction des travaux de la chambre haute du Parlement et veillera à son bon fonctionnement. Louis Vlavonou a été désigné vice-président. Il assistera le président dans l’exercice de ses fonctions et le remplacera en cas d’empêchement.

Le poste de rapporteur a été confié à Alassane Séidou, tandis qu’Adidjatou Mathys a été élue rapporteur suppléant.

Le Bureau du Sénat est l’organe chargé d’assurer l’organisation et le fonctionnement des activités de l’institution. Avec cette installation, le Sénat béninois dispose désormais de ses principaux organes de direction et peut poursuivre pleinement l’exercice de ses missions conformément aux dispositions constitutionnelles.

Composition du premier Bureau du Sénat :