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Benin: les sénateurs en conclave pour l’élection des membres du bureau

Les travaux consacrés à l’élection du premier bureau du Sénat ont débuté ce mercredi à Porto Novo par une minute de silence et de recueillement.

Edouard Djogbénou
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Selon Élisabeth Pognon, doyenne d’âge en second de l’institution, cette séquence visait à inviter chaque sénateur à un moment d’introspection avant le choix des responsables qui conduiront les destinées de la nouvelle chambre parlementaire.

« Cette minute d’introspection est capitale pour questionner la conscience de chaque sénateur dans le choix du bureau qui sera fait », a-t-elle expliqué à l’ouverture de la séance.

À l’issue de cette étape, les représentants des médias ont été priés de quitter la salle afin de permettre aux sénateurs de poursuivre les travaux à huis clos. Les opérations de vote pour l’élection du bureau ont ensuite débuté.

Il faut souligner que le bureau est composé de trois personnalités à savoir un président, un vice-recteur et un rapporteur. Ils sont élus pour un mandat de cinq ans.

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