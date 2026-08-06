Carnet noir: décès de l’ancien député béninois Akpo Honanvi Irénée à l’âge de 83 ans

​Le Bénin perd l’une de ses figures politiques. Selon les informations de Fraternité FM, l’ancien député Akpo Honanvi Irénée s’est éteint dans la nuit du samedi 1ᵉʳ août 2026, aux environs de minuit, au Centre national hospitalier et universitaire (CNHU) de Cotonou, à l’âge de 83 ans.

​Ancien fonctionnaire à la Présidence de la République sous le régime du PRPB, il s’était révélé sur la scène politique nationale au moment de l’avènement du Renouveau démocratique.

Il a notamment siégé au Parlement lors de la deuxième législature de l’ère démocratique, de 1995 à 1999, sous les couleurs du parti la Renaissance du Bénin (RB).

​Fortement impliqué dans le paysage politique du département des Collines, il a assumé les fonctions de coordonnateur du Parti pour le développement et le progrès social (PDPS) dans la commune de Ouessè.

Il a également œuvré aux côtés de son frère, l’ancien ministre Benoît Dègla Assouan, à la fondation de sa formation politique, laissant le souvenir d’un acteur dévoué au service de la vie publique de son pays.