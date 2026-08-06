Bénin: le retrait des relevés de notes du CEP désormais possible en ligne

Le ministre des Enseignements maternel et primaire a officiellement lancé lundi 3 août 2026, la phase de retrait en ligne des relevés de notes du Certificat d’études primaires (CEP), session de juin 2026.

Publié le 6 août 2026 à 09:04 · Mis à jour le 6 août 2026

​Désormais, les parents d’élèves et les candidats n’ont plus à effectuer de déplacements physiques vers les locaux de la Direction des examens et concours (DEC). Selon les précisions fournies par le directeur des examens et concours du MEMP, Victor Adohonzin, les documents sont accessibles et téléchargeables directement depuis le domicile des usagers.

​La plateforme est opérationnelle en continu, 24h/24, à l’adresse officielle : http://www.emp.educmaster.bj.

​Chaque document généré présente le détail complet des performances de l’élève, incluant les notes obtenues dans l’ensemble des épreuves écrites, orales, artistiques et sportives, ainsi que la mention officielle autorisant le passage en classe de sixième.

Les familles concernées sont invitées à se connecter dès à présent sur le portail pour procéder au téléchargement des pièces de leur enfant.