Cybercriminalité au Bénin: le CNIN alerte sur une vague de piratage de comptes WhatsApp

Le Centre national d’investigation numérique (CNIN) tire la sonnette d’alarme face à une multiplication des tentatives de prise de contrôle de comptes WhatsApp au Bénin.

Publié le 6 août 2026 à 09:32 · Mis à jour le 6 août 2026

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, l’institution met en garde les citoyens contre des manœuvres frauduleuses basées sur l’ingénierie sociale et le hameçonnage.

​Les cybercriminels usent de subterfuges pour inciter leurs victimes à leur transmettre le code de vérification confidentiel envoyé par SMS lors de la configuration de l’application. La compromission d’un compte expose l’utilisateur à des risques severes, notamment l’usurpation d’identité, l’extorsion d’argent et la diffusion de messages frauduleux à l’ensemble de ses contacts.

​En réaction, les unités spécialisées du CNIN sont actuellement mobilisées pour identifier et interpeller les réseaux d’auteurs de ces attaques.

​Les consignes de sécurité pour protéger son compte

​Face à la menace, le CNIN préconise la mise en place immédiate de réflexes de protection essentiels. Il s’agit d’activer la vérification en deux étapes. Cette sécurité renforcée s’active depuis le menu Paramètres > Compte > Vérification en deux étapes.

Elle impose la création d’un code PIN personnel indispensable pour valider tout accès au compte. Conserver la confidentialité absolue des codes : aucun code de validation ni mot de passe ne doit être partagé.

Le CNIN rappelle qu’aucune administration ni aucun proche légitime ne demande la communication de ces identifiants secrets.