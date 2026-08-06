Cybercriminalité au Bénin: le CNIN alerte sur une vague de piratage de comptes WhatsApp
Le Centre national d’investigation numérique (CNIN) tire la sonnette d’alarme face à une multiplication des tentatives de prise de contrôle de comptes WhatsApp au Bénin.
Dans un communiqué publié sur sa page officielle, l’institution met en garde les citoyens contre des manœuvres frauduleuses basées sur l’ingénierie sociale et le hameçonnage.
Les cybercriminels usent de subterfuges pour inciter leurs victimes à leur transmettre le code de vérification confidentiel envoyé par SMS lors de la configuration de l’application. La compromission d’un compte expose l’utilisateur à des risques severes, notamment l’usurpation d’identité, l’extorsion d’argent et la diffusion de messages frauduleux à l’ensemble de ses contacts.
En réaction, les unités spécialisées du CNIN sont actuellement mobilisées pour identifier et interpeller les réseaux d’auteurs de ces attaques.
Les consignes de sécurité pour protéger son compte
Face à la menace, le CNIN préconise la mise en place immédiate de réflexes de protection essentiels. Il s’agit d’activer la vérification en deux étapes. Cette sécurité renforcée s’active depuis le menu Paramètres > Compte > Vérification en deux étapes.
Elle impose la création d’un code PIN personnel indispensable pour valider tout accès au compte. Conserver la confidentialité absolue des codes : aucun code de validation ni mot de passe ne doit être partagé.
Le CNIN rappelle qu’aucune administration ni aucun proche légitime ne demande la communication de ces identifiants secrets.
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