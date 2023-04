Bénin: Patrice Talon a fini par changer « l’équipe qui gagne »

- Publicité-

Après plusieurs jours d’attente et de suspens, le président Patrice Talon a finalement communiqué la liste de son nouveau gouvernement ce lundi 17 avril 2023. Un remaniement ministériel inattendu au regard des dernières déclarations du président.

Le 13 mars 2023, alors qu’il tenait une conférence de presse conjointe avec son homologue nigérien, le président Patrice Talon avait fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de remanier son gouvernement. « Je ne l’ai pas envisagé », a-t-il répondu au journaliste qui voulait savoir si l’après élection législatives pourrait conduire à un changement au sein de l’équipe gouvernementale.

Dans la suite de sa réponse, le président Patrice Talon avait même rappelé l’adage populaire : « on ne change pas l’équipe qui gagne ». « On ne change pas l’équipe qui gagne, donc, jusqu’à nouvel ordre, les principaux chevaliers de notre dynamique resteront en place parce qu’ils me donnent satisfaction », avait-il déclaré.

Rétropédalage après un mois…

Ce lundi 17 avril 2023, soit un peu plus d’un mois après ses propos, Patrice Talon a revu sa position. Le Chef de l’Etat a finalement « changé l’équipe qui gagne ». Dans un premier temps, on a eu droit à un réaménagement technique qui a conduit à diminuer la taille du portefeuille d’Aurelien Agbénonci. Désormais, il gère uniquement le volet « affaires étrangères » et laisse la coopération à Romuald Wadagni.

Quelques jours après ce léger remaniement, une information a fortement persisté sur le limogeage du ministre de la justice, garde des sceaux, Sévérin Quenum. Elle avait été relayée par plusieurs médias. La sortie du Porte-parole du gouvernement et celle du Président lui-même, samedi dernier, n’a fait que conforté le doute et le flou autour de cette information.

Wilfried Léandre Houngbédji avait indiqué que Sévérin Quenum était toujours au poste et que « ce qui sera fait, se fera au temps indiqué ». Il a été appuyé par Patrice Talon, qui en répondant à une question sur le même sujet, a déclaré que Sévérin Quenum était toujours ministre de la justice, mais que « ça peut changer demain, ça peut changer ce soir ».

Patrice Talon a finalement remanié son gouvernement

Après avoir semé le doute, le gouvernement a fini par situer les Béninois. Ce lundi, une nouvelle équipe gouvernementale a été rendue publique. Ce nouveau décret lu par le Secrétaire général du gouvernement confirme d’une manière ou d’une autre l’information qui indiquait depuis quelques jours le débarquement de Sévérin Quenum du gouvernement.

Par ailleurs, il n’est pas le seul qui a été sorti. Hervé Hèhomey et Dona Jean-Claude Houssou ont aussi fait les frais du remaniement. Désormais, ils sont respectivement ancien ministre des transports et des infrastructures et ancien ministre de l’énergie.

Liste complète du nouveau gouvernement

Abdoulaye BIO TCHANE, Ministre d’État chargé du Plan et du Développement ;

Romuald WADAGNI, Ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances ;

Yvon DETCHENOU, Garde des sceaux, ministre de la Justice et de la Législation ;

Aurélien AGBENONCI, Ministre des Affaires étrangères ;

Alassane SEIDOU, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique ;

José Didier TONATO, Ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement durable ;

Gaston DOSSOUHOUI, Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche ;

Raphael AKOTEGNON, Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale ;

Adidjatou MATHYS, Ministre du Travail et de la Fonction publique ;

Véronique M. TOGNIFODE, Ministre des Affaires sociales et de la Micro finance ;

Benjamin Bodounrin Ignace HOUNKPATIN, Ministre de la Santé ;

Eléonore YAYI LADEKAN, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ;

Kouaro Yves CHABI, Ministre des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle ;

Karimou SALIMANE, Ministre des Enseignements maternel et primaire ;

Babalola Jean-Michel ABIMBOLA, Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts ;

Aurélie ADAM SOULE ZOUMAROU, Ministre du Numérique et de la Digitalisation ;

Shadiya Alimatou ASSOUMAN, Ministre de l’Industrie et du Commerce ;

Samou SEIDOU ADAMBI, Ministre de l’Energie, de l’Eau et des Mines ;

Modeste Tihunté KEREKOU, Ministre des PME et de la Promotion de l’emploi ;

Oswald HOMEKY, Ministre des Sports ;

Fortunet Alain NOUATIN, Ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense nationale ;

Edouard DAHOMEY, Secrétaire d’Etat à l’Energie.