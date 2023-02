Bénin – Parrainage des candidats à la présidentielle de 2026: l’analyse de Valentin Djènontin

Les élections législatives de 2023 au Bénin sont désormais closes. Les regards sont tournés vers la présidentielle de 2026. La question qui taraude les esprits est le parrainage des candidats à cette élection. Sur la question, l’ancien député Valentin Djènontin propose son analyse.

Face aux préoccupations sur l’élection présidentielle de 2026 notamment sur le parrainage des candidats, l’ancien ministre Valentin Djènontin dans une publication sur les réseaux sociaux livre son analyse sur les schémas possibles auxquels le peuple béninois fera face dans le cadre de la présidentielle de 2026. Il s’agit pour l’ancien député d’éclairer l’opinion sur la question: « qui des députés élus en 2023 ou en 2026 seront les parrains aux candidats à l’élection présidentielle de 2026 ? ».

Pour partager son analyse, l’ancien ministre en exil s’appuie sur des textes actuels et disponibles pour apporter sa modeste contribution pour éclairer l’opinion. Selon l’ancien ministre de la justice de Boni Yayi, à l’aide de la constitution et du code électoral, « nous pouvons commencer à faire les décomptes pour connaître les dates des prochaines élections au titre de l’année électorale 2026 et par ricochet, définir qui peuvent être les parrains potentiels ou probables des candidats à l’élection présidentielle de 2026« .

A quand les élections législatives et communales de 2026 ?

A cette question, l’opposant en exil se réfère à l’article 153-2 de la constitution révisée qui dispose : » les élections couplées, législatives et communales, sont organisées le deuxième dimanche du mois de janvier de l’année électorale… ». Autrement dit, les députés de 2026 seront élus le dimanche 11 janvier 2026.

Selon les textes électoraux, « les députés élus à l’Assemblée Nationale entrent en fonction et sont installés le deuxième dimanche du mois de février de l’année électorale…. ». Autrement dit, les députés élus en 2026 entreront en fonction le dimanche 08 février 2026, indique l’ancien ministre dans son analyse.

Selon les mêmes textes électoraux, « les conseillers communaux élus entrent en fonction et sont installés entre le premier et le troisième dimanche du mois de février de l’année électorale« . Autrement dit, les maires élus en 2026 entreront en fonction du dimanche 1er au dimanche 15 février 2026.

Quelle est la date de la prochaine élection présidentielle ?

Sur la question, Valentin Djènontin interroge l’article 153-3, alinéa 1 de la constitution révisée qui dispose : « L’élection du président de la République est organisée le deuxième dimanche du mois d’Avril de l’année électorale… « . Autrement dit, en 2026, le premier tour de l’élection présidentielle aura lieu le dimanche 12 avril 2026. Une disposition renforcée par l’Article 8 du code électoral.

En son alinéa 4, l’article 153-3 dispose que : » Dans tous les cas, le président de la République élu entre en fonction et prête serment le quatrième dimanche du mois de mai« . Autrement dit, le nouveau président de la République qui sera élu en 2026 entrera en fonction le dimanche 24 mai 2026.

La notion du parrainage selon la loi…

L’article 44 nouveau de la constitution révisée dispose : « Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s’il n’est dûment parrainé par des élus dans les conditions et suivant les modalités fixées par la loi ».

A l’article 132 du code électoral de préciser : « Nul ne peut être candidat aux fonctions du président de la République ou de vice-président de la République s’il n’est dûment parrainé par un nombre de députés et ou maires correspondant à au moins 10% de l’ensemble des députés et des maires ».

Combien de parrainages faut-il donc pour un candidat à l’élection présidentielle pour voir sa candidature validée en 2026. Dans une démarche mathématique, Valentin Djènontin expose: « Suivant les nouvelles lois en vigueur, le Bénin dispose désormais de 77 Maires désignés et de 109 Députés élus. Le nombre total de parrains potentiels fait donc 77 + 109 soit 186 élus.

Le nombre minimum de parrains exigé par le code électoral étant de 10%, il faut 186 : 100 * 10 soit 19 députés et ou maires par candidat pour être parrainé« , analyse-t-il.

Le nombre minimum de parrains par candidat étant connu, intéressons-nous à présent aux députés qui pourraient parrainer les candidats à l’élection présidentielle de 2026, poursuit l’ancien ministre en exil qui fait un point récapitulatif de la situation et du conteste que la date limite de dépôt de dossier de candidature à l’élection du président de la République de 2026 étant fixée au jeudi 05 février 2026 conformément aux dispositions de la Loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral ; en l’état actuel des choses et sans tenir compte de la fantaisie de la CENA et de la prochaine révision de la constitution et du code électoral, les députés habilités à parrainer les candidats à l’élection présidentielle de 2026 sont bel et bien ceux élus le dimanche 08 janvier 2023 et dont l’installation est prévue pour le dimanche 12 février 2023.

Pour Valentin Djènontin, les députés qui seront élus le 11 janvier 2026 et dont l’installation est prévue pour le 08 février 2026 ne pourraient être habilités à parrainer les candidats à l’élection présidentielle de 2026 dont la clôture du dépôt des dossiers est pour le jeudi 05 février 2026, car la date de leur prise de fonction est postérieure à la date de clôture du dépôt des dossiers.

« Au total et en tout état de cause, les potentiels parrains des candidats à l’élection présidentielle de 2026 sont les députés élus et installés le 12 février 2023, une partie des maires nommés de 2020 encore en exercice jusqu’au 05 février 2026, une partie des nouveaux maires installés entre le 1er et le 05 février 2026« , conclut-il.

L’ex collaborateur du président Thomas Boni Yayi tient à préciser que son analyse n’est que la traduction des lois votées et imposées au peuple souverain par les députés nommés par l’exécutif en 2019. « Tout autre lecture ou interprétation n’est que ruse et manipulation. Néanmoins, je ne suis pas naïf pour croire que ce régime est capable du moindre respect de ses propres lois. Désormais au Bénin, plus de justice, plus de droit, plus de respect des lois par ceux qui sont pourtant chargés de veiller à leur application, plus d’institutions républicaines crédibles indépendantes du pouvoir exécutif« , fait-il savoir.