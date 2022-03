Bénin: paiement obligatoire d’impôts et taxes en ligne, plus de chèques ni d’espèces dès le 1er avril

A compter du 1er avril 2022, il ne sera plus possible de payer les impôts et les taxes via chèques ou en espèces. A travers un communiqué en date du 23 mars 2022, la Direction générale des impôts a notifié aux contribuables, que désormais le payement se fera uniquement en ligne.

Dans le cadre de la poursuite de la dématérialisation du service public, la Direction générale des impôts oblige les citoyens à adopter la solution numérisée pour s’acquitter de leurs impôts et diverses taxes.

Dans le cadre de la poursuite des réformes de dématérialisation à la Direction Générale des Impôts (DGI), je viens porter à la connaissance de toutes les grandes et moyennes entreprises qu’à compter du 1er avril 2022, aucun paiement d’impôts et de taxes ne se fera ni en espèces, ni par chèque. Nicols Yénoussi

Le Directeur général des impôts invite les contribuables à prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder au payement de leurs impôts et taxes strictement en ligne ou par virement bancaire.