Bénin: ouverture des inscriptions à titre payant dans les lycées techniques et l’École de formation médico-sociale pour 2026-2027

​La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Sèdami Mèdégan Fagla, a officialisé l’ouverture des inscriptions pour les formations à titre payant dans plusieurs établissements publics d’enseignement technique et professionnel. L’annonce a été faite à travers un communiqué daté du 16 juillet 2026.

Publié le 22 juil. 2026 à 09:54 · Mis à jour le 22 juil. 2026

​Cette opportunité s’adresse aux apprenants désireux de suivre un cursus dans les Lycées techniques professionnels (LTP), les Lycées techniques agricoles (LTA) ainsi qu’à l’École de formation médico-sociale (EFMS) de Parakou et son annexe de Djougou, au titre des années scolaires 2026 et 2027.

​Formations proposées et diplômes préparés

​Les parcours de formation couvrent divers secteurs (industriel, agricole, touristique, numérique et médico-social) et permettent d’obtenir :

​Le Diplôme de Technicien aux Métiers (DTM) (notamment en aviculture, cuniculture, productions horticoles, élevage porcin, etc.)

(notamment en aviculture, cuniculture, productions horticoles, élevage porcin, etc.) ​Le Diplôme de Technicien (DT) (constructeur d’équipements mécano-soudés, métiers de la mode, développeur web/mobile, producteur multimédia, contrôleur de qualité de l’eau, etc.)

(constructeur d’équipements mécano-soudés, métiers de la mode, développeur web/mobile, producteur multimédia, contrôleur de qualité de l’eau, etc.) ​Le Baccalauréat technologique

​Le Diplôme d’État (hygiéniste d’assainissement, hygiéniste de salles)

​Conditions générales d’accès

​Les critères de sélection varient selon le cursus visé :