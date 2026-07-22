Bénin: ouverture des inscriptions à titre payant dans les lycées techniques et l’École de formation médico-sociale pour 2026-2027
La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Sèdami Mèdégan Fagla, a officialisé l’ouverture des inscriptions pour les formations à titre payant dans plusieurs établissements publics d’enseignement technique et professionnel. L’annonce a été faite à travers un communiqué daté du 16 juillet 2026.
Cette opportunité s’adresse aux apprenants désireux de suivre un cursus dans les Lycées techniques professionnels (LTP), les Lycées techniques agricoles (LTA) ainsi qu’à l’École de formation médico-sociale (EFMS) de Parakou et son annexe de Djougou, au titre des années scolaires 2026 et 2027.
Formations proposées et diplômes préparés
Les parcours de formation couvrent divers secteurs (industriel, agricole, touristique, numérique et médico-social) et permettent d’obtenir :
- Le Diplôme de Technicien aux Métiers (DTM) (notamment en aviculture, cuniculture, productions horticoles, élevage porcin, etc.)
- Le Diplôme de Technicien (DT) (constructeur d’équipements mécano-soudés, métiers de la mode, développeur web/mobile, producteur multimédia, contrôleur de qualité de l’eau, etc.)
- Le Baccalauréat technologique
- Le Diplôme d’État (hygiéniste d’assainissement, hygiéniste de salles)
Conditions générales d’accès
Les critères de sélection varient selon le cursus visé :
- Pour le DTM : Être titulaire du BEPC ou du CAP (ou équivalent), être âgé de 14 à 25 ans au 31 décembre 2025, et justifier d’une moyenne annuelle d’au moins 10/20 dans les matières clés de la filière choisie (Mathématiques, PCT, SVT, ou Langues selon le secteur).
- Pour le Baccalauréat technologique : Être titulaire du BEPC (ou équivalent), être âgé de 14 à 22 ans au 31 décembre 2025, et obtenir une moyenne annuelle d’au moins 12/20 dans les matières de spécialité.
- Pour le Diplôme d’État (EFMS) : Être titulaire du BEPC (ou équivalent) et respecter la tranche d’âge requise (17 à 25 ans pour les hygiénistes de salles ; 15 à 25 ans pour les hygiénistes d’assainissement).
- La fiche d’inscription dûment remplie (à retirer sur place ou à télécharger gratuitement sur www.educmaster.com).
- Une copie de l’acte de naissance (ou document en tenant lieu).
- Une copie légalisée du diplôme exigé (ou relevé/attestation).
- Une copie de tous les bulletins de notes de la dernière classe fréquentée.
- La quittance des frais d’étude de dossier fixés à 2 000 FCFA (payables aux lieux de dépôt ou au Trésor public sur le compte de la Direction des Établissements Techniques n° BJ6600100100000010160845).
- Dates de dépôt : Du lundi 20 juillet au vendredi 4 septembre 2026 à 17 h 00 très précises.
- Lieux de dépôt : Dans les Directions Départementales des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle (DDESTFP), les Lycées techniques professionnels (LTP), les Lycées techniques agricoles (LTA) ainsi qu’à l’EFMS de Parakou et son annexe de Djougou.
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