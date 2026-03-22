Bénin : ouverture ce dimanche du Conseil national ordinaire du parti Les Démocrates

À quelques semaines de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, le parti d’opposition Les Démocrates tient ce dimanche 22 mars à Cotonou une session ordinaire de son Conseil national, présentée comme stratégique pour son avenir politique. Cette rencontre intervient dans un climat interne et national particulièrement sensible, marqué par des recompositions profondes au sein de la classe politique béninoise.

Initialement prévue la veille, la session a été reportée au 22 mars, signe de l’importance des arbitrages à opérer. Ce Conseil national se tient surtout dans un contexte de transition au sommet du parti. Le retrait de l’ancien président Boni Yayi de la direction effective a ouvert une nouvelle séquence, désormais conduite par Éric Houndété. Cette évolution pose la question du repositionnement idéologique et stratégique de la formation, principale force d’opposition au régime en place.

Dans ce cadre, l’instance dirigeante du parti est appelée à jouer pleinement son rôle statutaire qui est celui de définir les grandes orientations politiques, consolider la cohésion interne et trancher les questions stratégiques liées aux échéances électorales. Le Conseil national intervient également après un revers électoral majeur. Lors des législatives de janvier 2026, Les Démocrates ont recueilli environ 16 % des suffrages, sans toutefois franchir le seuil de 20 % requis pour obtenir des sièges à l’Assemblée nationale. (Wikipédia)

Ce résultat a entraîné une absence totale de l’opposition parlementaire, une situation inédite dans l’histoire politique récente du Bénin. Elle fragilise la capacité institutionnelle du parti, tout en renforçant paradoxalement son rôle comme principal pôle d’expression contestataire en dehors des institutions.

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Dans ce contexte, la réunion de Cotonou apparaît comme une tentative de relance politique, visant à reconstruire une dynamique interne et à redonner de la lisibilité à son action.

La question du positionnement pour la présidentielle

L’un des enjeux majeurs de ce Conseil national concerne également la stratégie du parti pour la présidentielle à venir. Après l’invalidation de sa candidature initiale en 2025, Les Démocrates se retrouvent sans candidat officiel pour le scrutin d’avril 2026. Dès lors, plusieurs options sont sur la table à savoir celle de maintenir une posture d’opposition ferme sans soutien explicite ; de s’inscrire dans une logique d’alliance ou de soutien tactique à un candidat ou de jouer un rôle d’arbitre politique en fonction des programmes proposés.

Des consultations ont déjà été engagées avec plusieurs acteurs politiques, notamment des candidats déclarés, afin d’évaluer leurs projets de société. Le Conseil national devra donc formaliser une ligne claire avant l’ouverture officielle de la campagne électorale.

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